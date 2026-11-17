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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 17 de noviembre de 2026
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Menos trabajo registrado, más changas
Desempleo: el dato que el Gobierno oculta cuando elogia el paso al cuentapropismo
Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, explicó qué hay detrás de la pérdida de puestos de trabajo en el sector formal al cuentapropismo.
17 de noviembre de 2026 - 13:54
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