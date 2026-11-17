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El proyecto está trabado en el Senado provincial
Kreplak insistió por el proyecto de sistema de salud integrado ante intendentes de todos los partidos
Fue en el marco de una asamblea que reunió a jefes comunales y funcionarios de salud de todos los municipios.
17 de noviembre de 2026 - 01:42
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Kreplak reunió a los intendentes en San Martín.
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