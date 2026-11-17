puente crimea

This grab taken from a video released on November 17, 2026 on the official Telegram channel of the President of Ukraine Volodymyr Zelensky allegedly shows a missile flying toward the Crimean bridge (Kerch bridge) that links Crimea to Russia, near Kerch. President Volodymyr Zelensky on November 17 said Kyiv had carried out an "unprecedented" attack on a key bridge linking Moscow-annexed Crimea to Russia to avenge Russian strikes on Ukrainian infrastructure. (Photo by Handout / Telegram / @V_Zelensky_official / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / TELEGRAM / @V_ZELENSKY_OFFICIAL" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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