Juez en Paraguay ordena trasladar al expresidente Santiago Peña a una cárcel militar

AME7851. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 16/11/2026.- Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa de Paraguay del expresidente Santiago Peña llegando a la cárcel militar de Viñas Cué este lunes, en Asunción (Paraguay). El juez penal de garantías Osmar Legal ordenó trasladar a Santiago Peña desde una unidad castrense donde cumple prisión preventiva desde hace 10 días tras la intervención de Ueno bank a la cárcel militar de Viñas Cué. EFE/ Ministerio de Defensa de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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