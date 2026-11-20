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Rosario|12
Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale presentan Bodas de coral
Canciones de larga duración
La celebración de los 35 años de música adquirió la forma de un disco con repertorio romántico que el dúo presenta este sábado en El Círculo.
Juan Carlos Baglietto y Lito Vitalle presentan Bodas de Coral, en El Círculo.
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