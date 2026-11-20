Frente al abandono penitenciario, la trama de las mujeres: qué pasó en los traslados de Devoto a Marcos Paz
Un domingo sin aviso judicial ni información previa, el Servicio Penitenciario Federal desplazó a cientos de presos hacia Marcos Paz y Ezeiza días después de la visita del Papa. A través de los testimonios de Carolina Fernández y María Cristina Espelt (ACIFAD), la reconstrucción de un operativo marcado por el despojo de pertenencias, la interrupción de tratamientos médicos y el rol de las mujeres que sostienen la vida detrás de los muros.