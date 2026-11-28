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Mica Racciatti Set Eléctrico presenta "Desde la raíz"
Canciones de potencia introspectiva
El tercer disco de la cantante y compositora integra sonidos que remiten al hard rock, el funk y el folklore. Este sábado en Centro Cultural Güemes.
Mica Racciatti, cantante.
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