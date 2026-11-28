Javier Milei y Pablo Quirno

El presidente de Argentina, Javier Milei, asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026.

CHARLY TRIBALLEAU. AFP