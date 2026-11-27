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Arranca el Circuito Mundial este sábado en Dubai
Pumas 7s: “Este año va a ser la clasificación olímpica y la verdad que es muy complejo”
El equipo entrenado por Santiago Gómez Cora debuta contra Sudáfrica a las 4:52 y enfrenta a Estados Unidos a las 7:33 y a Australia a las 12:16. Televisan ESPN y Disney+.
Santiago Gómez Cora, el entrenador de Los Pumas 7s.
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