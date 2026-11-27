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Lemoine dijo que el Gobierno aceptó la ley de ludopatía para conseguir apoyo al Presupuesto y la reforma del BCRA
Un día después de la aprobación por unanimidad en el Senado, la diputada libertaria minimizó el alcance de la norma y reconoció que el oficialismo hizo concesiones a sus aliados.
27 de noviembre de 2026 - 22:02
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Lilia Lemoine
La legisladora cuestionó la tendencia a regular distintas actividades y sostuvo que la mayoría de los dirigentes políticos sigue defendiendo un modelo estatista.
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