El Gobierno asegura que no hará lo que prometió. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó que el medio aguinaldo de junio será alcanzado por el impuesto a las Ganancias. “No hay ningún estudio ni evaluación al respecto”, expresó el funcionario durante una conferencia de prensa. Desde la AFIP también desestimaron la existencia de una medida para aliviar a quienes el pago de la primera cuota de sueldo anual complementario los lleva a superar el mínimo no imponible. La urgencia por avanzar con el ajuste fiscal y mantener los menguantes niveles de recaudación para cumplir con las metas de déficit prometidas al FMI inclina al Gobierno a desestimar la medida.

Un informe presentado por la Jefatura de Gabinete al Senado en diciembre de 2018 precisó que durante el año pasado 1.979.491 personas humanas fueron alcanzadas por el impuesto a las Ganancias. Durante el mismo mes de 2015, cuando Mauricio Macri asumió con la promesa de eliminar el impuesto para los trabajadores, pagaban el tributo 1.189.342 individuos. Los datos representan un incremento del 66,4 por ciento, en los primeros tres años de gestión de Cambiemos.

Apenas comenzó el gobierno de Macri, se decidió eximir del pago del impuesto a la primera cuota del sueldo anual complementario (SAC). La medida similar a la que había implementado el gobierno anterior en 2012 y 2014 ante el reclamo sindical apuntaba a garantizar que el cien por ciento sea percibida en su totalidad por los asalariados. En esas tres oportunidades los gobiernos dispusieron un incremento “extraordinario y por única vez” en la deducción especial del gravamen. El aumento fue equivalente al monto de Ganancias que le correspondía pagar a cada trabajador por la cuota del sueldo anual complementario (SAC). Con ese mecanismo, la medida “neutralizaba” el impacto del impuesto sobre el aguinaldo y les permitía a los trabajadores percibir la “totalidad” de ese ingreso.

“El mes que viene vamos a tener el impacto de aguinaldo, así que vemos una recuperación del salario real, estimamos que este año no habrá pérdida”, consideró el ministro Sica. A pesar del optimismo expresado por el funcionario, un informe reciente de la UMET muestra que el poder adquisitivo del salario acumula desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri una baja del 17 por ciento en promedio, con caídas mensuales ininterrumpidas desde diciembre de 2017. El marcado deterioro se explica porque los salarios avanzan por debajo de la inflación pero además por el aumento del desempleo, caída de horas extra y suspensiones. A contramano de lo que marcan las estadísticas oficiales, Sica considera que en algunos rubros “se está viendo una mejora mes contra mes anterior”. Asimismo, el funcionario señaló que hay “sectores que desaceleran su nivel de caída”.

El plazo máximo permitido por la ley para que las empresas paguen el primer tramo del aguinaldo es el 30 de junio. No obstante, la fecha límite para realizar el depósito puede extenderse hasta 4 días hábiles más. El Mínimo No Imponible para un trabajador solterx sin hijxs es de 29.855,68 pesos; para solterx con un hijx a cargo alcanza a 32.275,77; casadx (conyuge a cargo) sin hijxs sube a 34.654,54 y casadx con dos hijxs (todos a su cargo, por edad y porque no perciben ingresos) hasta 39.494,71 pesos.