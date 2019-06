La alianza Consenso Federal empieza a mostrar sus rispideces internas. Ayer la Junta Electoral de la coalición en la Ciudad de Buenos Aires impugnó por falta de documentación la lista Progresistas, que impulsaban el gastronómico Luis Barrionuevo y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, para competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el radical disidente Miguel Ponce como jefe de Gobierno, el peronista Carlos Campolongo como primer diputado y Julio Bárbaro como senador. De esa forma, el lavagnismo se salió con la suya y consiguió proclamar como lista única en ese distrito a la encabezada por Matías Tombolini, Marco Lavagna y Ramiro Marra (para los mismos cargos, respectivamente) y desató el enojo de sus socios. “Hemos sido sostenedores de Lavagna desde el primer día y merecíamos otro espacio más visible”, se quejó Stolbizer.

El disgusto de la dirigente comenzó, en realidad, en la provincia de Buenos Aires. Allí, su espacio político fue prácticamente desplazado: en las últimas horas del sábado quedó confirmado que la primera diputada de la nómina en el distrito electoral más importante del país no sería ella, sino la justicialista Graciela Camaño. “No merecíamos ir en un quinto lugar, que no tiene chances ni visibilidad”, replicó Stolbizer ayer en declaraciones radiales, al tiempo que opinó que “las listas deberían expresar una amplitud que hoy no expresan”. Sin embargo, rápidamente buscó bajar el tono de la confrontación: “El armado de listas es así. Todos siempre creemos que merecemos más lugares que los que tenemos”, dijo.

Lo cierto es que la Junta Electoral de la coalición le aportó ayer otro destrato a la dirigente del GEN. “Los motivos son meramente formales. No se reunieron los requisitos necesarios para hacer efectivas las candidaturas de una de las listas”, dijeron desde el órgano partidario. La decisión de impugnar la lista que Stolbizer impulsaba fue notificada al Tribunal Superior de Justicia porteño e implica la inhabilitación para competir tanto en las categorías porteñas como en las nacionales. El secretario general del GEN, Sergio Abrevaya, adelantó que presentarán un recurso ante la Junta para rechazar el planteo. “Vamos a dar pelea porque no es correcta la observación”, sostuvo.