“Si yo estuviera en un ejército, en una antigua batalla, me gustaría ser el que lleva el banderín, el que sostiene la moral de los que van con la espada o el cañón”, afirma el escultor Andrés Zerneri mientras desmolda un puño cerrado. El que será laminado en dorado. El puño y antebrazo, en rigor, de un hombre adulto, tamaño natural. “Es el puño de Chaves, de Alfredo Chaves, puntualiza Zerneri sobre su nueva obra. La pieza remite al momento histórico en que el exdetenido desaparecido Alfredo Chaves le estampa un puñetazo en la cara al hoy detenido y condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad Alfredo Astiz. Con tal ímpetu le pega que lo tira al piso. Fue en el primer día de septiembre de 1995, en una calle céntrica de Bariloche (Río Negro).

El arte “es un testimonio simbólico que une a la gente, da impulso”, explica Zerneri a Página/12. A días de cumplirse 10 años del emplazamiento de su gran obra en homenaje a Juana Azurduy, el 15 de julio de 2015, en el predio tras la Casa Rosada --y hoy ubicada frente al CCK--, el artista reflexiona sobre la función social del arte “en este tiempo violento que es la Argentina de Milei”.

Ante el desasosiego, Zerneri apuesta a que la creación no sea un acto inocuo "sino un símbolo de resistencia y lucha". Lo expresa a través de El Puño de Chaves, la obra que replicada, será entregada como premio a referentes de Derechos Humanos. El proyecto se presentó en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura, el 26 de marzo. Y fue pensado como un acto performativo: la premiación busca amplificar la palabra de quienes sostienen la lucha.

“No es un símbolo de violencia --aclara el artista--, sino que toma el símbolo de la rebeldía que ese puño dignifica: representa la insumisión, el coraje”. Zerneri, cuyas obras más conocidas se inscriben en la historia del arte en la Argentina con esculturas como sus homenajes a Juana Azurduy o a Ernesto "Che" Guevara, explica: “Es el puño de quien, siendo un hombre del pueblo, arremetió contra el que quizá sea el más iconográfico de todos los torturadores”.

La pieza comenzará su simbólico recorrido de reivindicación cuando en septiembre se conmemoren 30 años de aquel puñetazo. Fue replicada “a partir del molde del mismísimo puño de Chaves --detalla el escultor--, en el taller de un amigo en Bariloche”. Allí reside Chaves, secuestrado en mayo de 1978 y trasladado al centro clandestino El Vesubio (Buenos Aires) donde permaneció ocho meses como detenido desaparecido.

Por varios años, en esa fecha se hizo un festival. En algunos incluso participó La Renga. La potencia de la implicancia simbólica de ese pequeño gesto --único en la defensa cuerpo a cuerpo de la consigna que cristaliza en Memoria, Verdad y Justicia-- lo convirtió en emblema. Zeneri lo recuerda desde su militancia en HIJOS como el antecedente de los escraches que fundaron un nuevo hacer político en la Argentina, como describe Mariana Enriquez en Página/12: “Los indultos quedaban ya lejos pero los escraches embrionarios a los represores iban a empezar ese mismo año, en septiembre: la piña de Alfredo Chaves a Alfredo Astiz en Bariloche".

Para el movimiento de Derechos Humanos signado por la decisión política de no hacer justicia por mano propia, esa piña fue un bálsamo. Una caricia frente a lo áspero de no tener justicia. Eduardo Aliverti dimensionaba la magnitud de los hechos al recordar, en 2007 "la conmovedora trompada que Alfredo Cháves le pegó a Astiz, en una garita de colectivo en Bariloche. Apenas eso: una piña frente a 30 mil desaparecidos, frente a los campos de concentración, frente a las salas de tortura, frente a la apropiación de bebés”.

La política en el arte en Zerneri

Zerneri vive hoy en Villa La Angostura (Neuquén). Hijo de padre piamontés y peronista, cultivó el trabajo en el arte al acompañar a su madre desde chico al hospital de Merlo, donde ella era enfermera. “No tenía con quien dejarme y me convencía de dibujar mientras ella trabajaba. Podía hacer buenos retratos, me daban una foto y podía copiarla bien, desplegaba mucha imaginación con los dibujos y me gustaba porque era una cosa de grandes. Ella me decía ‘vamos, tenemos que ir a trabajar’, y yo agarraba mi maletín porque para mí era también como ir a mi trabajo”, sonríe al recordarlo.

Al terminar la secundaria ya tenía un oficio. Encontró trabajo en una empresa de escenografías de grandes shows: Diego Torres o Linda Peretz figuran entre los artistas que lo llevaron a sus primeras premiaciones. “Las escenografías ganaban premios, Estrella de Mar o Premios ACE”. Su dedicación y el porte de esa empresa le abrieron la puerta grande a la escena del arte: “Un camino profesional creciente y promisorio”. Pero su compromiso personal se forjaba políticamente, desde la Correpi o desde HIJOS.

Su papá murió en 1981. “Fue un creador serial de unidades básicas y recuerdo ese velorio con mucha gente cantando la marcha en voz muy baja, en Merlo”. Hasta en la vereda había gente, describe. “Así lo despidieron los compañeros peronistas". Y aclara: "Los que no habían desaparecido”.

Zerneri entendió temprano que “ser dibujante podía aportarle a la militancia desde las banderas, los murales, las consignas o las tapas de discos de banditas de amigos. Podía ayudarnos a expresar y transmitir mejor”. Su generación contaba “de padres desaparecidos o secuestrados, esos eran mis amigos”. Cuando llegan los escraches ya estaba en HIJOS. La idea de “señalar dónde vivían los represores, se fundó en la gran injusticia que significaba que estuvieran comprando el pan como un ciudadano común”. La actividad pronto incorporaría el lenguaje del arte: “Pintar un mural en la vereda o hacer música era ocupar el espacio público para señalar que ahí vivía un represor”.

Esa lógica se expandió y llegó a una Marcha de la Resistencia donde se sintetizó, en el ritmo de los tambores templados a fuego de La Chilinga y los Bonga, la reivindicación política. “Logramos romper la solemnidad y hasta Hebe (Bonafini) aceptó el aire de fresca felicidad de esa batucada de 200 tambores entrando a Plaza de Mayo”.

Zerneri distingue la forma social de las luchas: “Los alemanes procesan distinto el duelo al Holocausto, mantienen los campos igual a como los dejaron en 1945. Nuestra lucha es ruidosa y colorida, feliz. Latinoamérica imprime otras formas, por eso cuando estaba activa la exEsma había color y ruido, festivales justamente de transformación, la forma latinoamericana de sobrevivir. Esos fueron momentos históricos”.

En la exEsma, Zerneri montó una fundición para sus obras. Allí comenzó en 2012 su Juana Azurduy. También la escultura a La mujer Originaria, a propuesta de Osvaldo Bayer, a quien acompañó en muchas charlas por el país. “Conocí todas las provincias con Osvaldo”, recuerda. “Para cuando teníamos los 10.000 kilos de bronce para La Mujer Originaria, había ganado (Mauricio) Macri, y me sacan de ahí. Nos quedamos sin posibilidad técnica de hacerla. Pero el bronce está resguardado”, comparte, cómplice.

El Puño de Chaves

Para romper la lógica del negacionismo imperante, Zerneri decide crear un evento "que pueda servir para que nuestros referentes vuelvan a darnos luz y ánimo". Eso propone con el Premio Puño de Chaves que se entregará a organizaciones como la Correpi y a personalidades como Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel o activistas de pueblo originarios. “Jugar a la alfombra roja con un premio dorado como una oportunidad para que sus palabras se multipliquen y la lucha siga --afirma--, premiarlos, agradecerles y escucharlos en discursos que pueden convertirse en material teórico”.

Pueden cargarle el mote de “símbolo violento”, advierte. "Pero es todo lo contrario, porque expresa un acto contra la sumisión, en un contexto donde lo verdaderamente violento era encontrarse a un genocida en la calle, esperando un chárter para ir al Catedral. Y lo hizo una persona moralmente autorizada para hacerlo, un exdetenido que sufrió torturas y a quien el destino le puso esa situación enfrente”.

“A Chaves le apreció un poco raro, la verdad", confía Zerneri, pero añade: entendió el sentido y ofreció su mano para el molde y para transformar las copias en estatuillas. “Chaves sigue siendo un militante respetado --continúa--, no le interesa su figura, sí la anécdota. Y nos deja su historia para que la tomemos como símbolo”.

Zerneri quiso hacer un registro fiel y trabajó “con un material que copia hasta los poros”. Lo hiperrealista define el perfil testimonial a la pieza. “Es una copia fuerte, uno la ve y piensa en lo que recibió la mandíbula de Astiz. Nunca tan merecido. Tiene carácter liberador y lleva a querer saber qué sucedió. Aunque algunos pueden decir que es violento, solo muestra que cada ofensiva tendrá respuestas y contraofensivas culturales que van demostrar que el pueblo está atento a defenderse, siempre”.

Juana Azurduy, mujer originaria

Cuando Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales inauguraron el monumento a Juana Azurduy realizado por Zerneri, en 2015; por iniciativa de la entonces presidenta la escultura fue emplazada en el predio que custodia las espaldas de la Casa Rosada. El Parque Colón, donde estaba el monumento a Cristóbal Colón, que a su vez fue trasladado a un espigón frente al aeropuerto Jorge Newbery.

Luego, esta Juana Azurduy que pesa 21 toneladas fue llevada del Parque Colón a una plaza frente al Centro Cultural Kirchner. No fue un hecho banal, escribió Pacho O’Donnell en este diario al analizar "la sustitución del avanzado de la cruenta invasión europea a América, Cristóbal Colón, por la valiente revolucionaria popular que tanto aportó al nacimiento de nuestra patria”.

“Primero fue el Che, en medio comencé a La Mujer Originaria a propuesta de Osvaldo, pero se frenó porque en 2012 Evo me invita a hacer el monumento a Juana”, repasa Zerneri sobre sus grandes esculturas. “Cuando muere Néstor Kirchner, el 10 de octubre del 2010, el presidente que más estuvo con Cristina fue Evo, almorzó, merendó, cenó con ella --cuenta--. En esos días, Evo le dice a Cristina que quiere donar una escultura de Juana”. El nombre de Zerneri, quien ya había realizado el monumento al Che, se impuso como el autor indicado.

“Preparé el boceto y fui a Bolivia para hablar con Evo sobre Juana, a conocer donde vivió o tuvo las batallas. Le gustaba, pero quería que lo viera Cristina porque era un regalo para la Argentina. Y Cristina le hizo veinticinco correcciones --relata gustoso--, me preguntaba desde quienes eran los personajes hasta, ¿por qué es así esa boca?”

La mirada de Cristina abarcó a Juana. Aportó detalles calve: “¿Qué es lo más importante de una escultura?”, le preguntó la presidenta a Zerneri. “La iluminación --se contestó a sí misma--, por eso me tenés que decir qué iluminación poner”. Y añadió: “El foco de arena se utiliza mucho para esculturas, como soy como una ingeniera frustrada sé de estas cosas”, comparte Zerneri con Página/12, sobre sus conversaciones con CFK.

“Cuando estaba haciendo la base --recuerda el artista--, yo quería algo menos ligado a la pedestalización, algo más americano. Cristina me pregunta: ‘¿De qué material?’, y responde: ‘De pórfido patagónico’. Y así fue”. La escultura está ahora frente al CCK. Es mucho mejor porque la gente puede rodearla, sacarse fotos, no pasa con otros monumentos. Está más cerca de la gente. La nueva ubicación la favorece”.

Monumento al Che, una obra colectiva

Con objetos de bronce donados, Zerneri realizó su primera gran escultura: un homenaje al Che, emplazada en Rosario en 2008. Todo comenzó al preguntarse ¿por qué no hay un monumento al Che en el lugar donde nació? "Me hice cargo de mi pregunta y me respondí como militante: ¡hay que hacerlo! Pensé en las colectas que hacen en los pueblos cuando los vecinos juntan llaves para hacer una campana: algo pequeñito que expresa una adhesión, un estar de acuerdo”. Así empezaron a llegar llaves de todo el mundo: colegios, bibliotecas, sindicatos, juntaban llaves para el monumento al Che.

“En el conurbano vi un kiosco que juntaba tapitas para el Garrahan y llaves para el monumento al Che; una maestra de Tucumán las mandaba a Retiro con alguien que viajaba, se resolvía la logística en forma solidaria. Fue un gran aprendizaje. Al principio pensé que la gente me ayudaba a hacerlo, pronto me di cuenta que el monumento nos armaba a nosotros, en su carácter de obra colectiva”.

“Venían las personas a traerme pequeñas cosas de bronce, tocaban el timbre de mi casa y me las entregaban. Unos científicos trajeron un microscopio en una época en que la Argentina desfinanciaba a los científicos, como ahora. Lo guardaban para un museo y les pareció más importante que quedar en el monumento al Che”.

“Un señor llego con una placa de bronce atada con alambres de cobre. La empecé a desatar y me dice ‘no, quiero que esté todo junto, la placa es de la tumba de mi madre y el alambre de mi papá’. La gente colaboró por motivos muy diversos y muy sentidos. La hija de Armando Tejada Gómez trajo las llaves de la casa de su padre. Manu Chao, las clavijas de su guitarra”.

En total, unas 15.000 personas donaron 75.000 llaves. Así pudo juntarse el material para la escultura de 4 metros de altura que pesa tonelada y media y fue inaugurada el 14 de junio de 2008, al cumplirse 80 años del nacimiento de Ernesto "Che" Guevara.

Ese impulso prepotente, como guía

El arte sostiene ideales; provoca, interpela, da ánimo, define Zerneri. “Sirve para debatir, algo tan necesario en estos tiempos”. En plena batalla cultural que muchos "dan por perdida" lamenta; recoge el guante y confía: “Los artistas generan conciencia con sus obras y con sus palabras. Es lo que necesitamos para desmontar esta trama violenta".

Para Zerneri, la violencia expresada en actos como la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz, impone la saludable necesidad de leer el revés de la trama. La respuesta social no convalida estos atropellos, advierte. “La destrucción de ese monumento generó una reacción inversa, a muchos les pareció una atrocidad. Y mucha más gente sabe ahora quién fue Osvaldo y va a leerlo, justamente porque quisieron destruir su figura”