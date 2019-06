"Por la suspensión del proyecto Carem (construcción del primer reactor nuclear 100 por ciento argentino), ayer se resolvió el despido de 130 trabajadores. Nos vamos a quedar acompañando en la ruta hasta que nos den una solución", expresó el secretario general de Uocra de Zárate, Julio González, en una entrevista radial. La empresa contratista a cargo de la obra, Adecco, "decidió desafectar la totalidad de los compañeros que se encontraban hasta ahora en calidad de suspendidos", contabilizando 93 que realizaban tareas de producción y servicios, y otros 37 que ocupaban cargos jerárquicos y administrativos.

En otra entrevista para un medio de Zárate (Impacto local), González explicó que "se confirmaron los despidos tras una audiencia debido a que no se llegó a un acuerdo entre las partes, es decir, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con la empresa Tecna, y Adecco que es la contratista, desvinculó a todos los trabajadores hasta que se resuelva". El sindicalista agregó que "Tecna está pidiendo una reactualización de los valores y revisión de contrato de la obra con la CNEA. Aducen una situación financiera de la empresa Tecna que no la desconocemos, Tecna es del grupo Isolux, que viene arrastrando problemas financieros gravísimos, pero los trabajadores no son socios de ninguna empresa ni en las ganancias ni en las pérdidas".

El dirigente local de Uocra señaló que "la labor que cumplíamos es la continuidad del proyecto CAREM, un reactor argentino, un proyecto nacional en el cual el subsecretario de energía ha garantizado la continuidad y también la CNEA. Acá no hay una terminación de obra: hay obra para terminar, el proyecto CAREM está hoy en un 60 por ciento de avance de obra y hay mucho trabajo para hacer. Hoy, cuando deberíamos estar hablando del pico máximo de la obra, seguimos teniendo despidos y no estamos dispuestos a tolerar esto". “Es paradójico que mientras sufrimos cortes de energía tremendo en todo el país, se siga desinvirtiendo en las obras que solucionarían el problema en toda la Argentina", apuntó.