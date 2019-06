Todo indica que en las próximas 48 horas la Sala II de la Cámara de Casación tomará tres decisiones de importancia. En primer lugar, Angela Ledesma y Guillermo Jacobucci tienen que resolver la recusación presentada por Elisa Carrió, Carlos Stornelli, Marcelo D’Alessio y otros imputados contra Alejandro Slokar. El argumento –burdo– es que Carrió denunció a Slokar en el Consejo de la Magistratura en 2016 y la propia Carrió está siendo investigada en Dolores. Por lo tanto, supone que Slokar puede no ser imparcial. Sacando de la cancha al camarista pretenden modificar la votación y aspiran a que estén los votos para así traer la causa a Comodoro Py. Slokar rechazó la recusación señalando que existe jurisprudencia de que no basta una denuncia anterior. Sucede que con ese criterio cualquier persona denuncia a los jueces que no le gustan y ya se previene de que no le toquen en una causa. En el Consejo, por otra parte, todo parece indicar que la denuncia contra Slokar será desestimada.

En segundo lugar, la Sala II también tiene que decidir sobre la competencia de Ramos Padilla en el expediente. Como se sabe, todos los acusados quieren sacar al juez de la causa para traer el expediente a Comodoro Py donde juegan de locales y esperan dormir la investigación. Tanto Ramos Padilla como la Cámara de Mar del Plata avalaron la competencia del juzgado de Dolores, por lo que existe un doble conforme y Casación debería rechazar el pedido de Stornelli, D’Alessio y compañía considerando inadmisible el recurso. Por último y en tercer lugar, está apelada la declaración en rebeldía de Stornelli tras ausentarse a las citaciones a prestar indagatoria en cinco oportunidades. La lógica indica que Casación va a rechazar el recurso también por inadmisible, dada la existencia del doble conforme anterior: fallo del juez y de Cámara.