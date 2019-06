Lollapalooza 2020 ya tiene fechas: la séptima edición del multitudinario encuentro se hará el viernes 27, el sábado 28 y el domingo 29 de marzo del próximo año, como siempre en el Hipódromo de San Isidro. Como es tradicional, los abonos para los tres días se pondrán a la venta en modo Early Bird a $3600 (más service charge) a partir de las 10 a.m. del miércoles 3 de julio. Por lo general, esa primera tanda de entradas vuela en minutos, así que la organización dispuso que sólo se puedan adquirir cuatro tickets por persona. Una vez agotados esos abonos, estarán disponibles los de la Preventa 1, con un costo de $4990 (más service charge), y así sucesivamente.

La preventa será exclusiva para los clientes de Banco Santander del 3 al 9 de julio inclusive, o hasta que se agoten 40 mil abonos, y los usuarios de Club Personal tendrán un 15% de descuento solicitando un código en la app. Las entradas se venderán en web del festival, en La Rural y (desde el jueves 4) en el Teatro Vorterix (Federico Lacroze 3455).

El festival creado por Perry Farrell llegó a la Argentina en 2014, con Red Hot Chili Peppers y Arcade Fire como artistas principales. Al año siguiente, las cabezas de cartel fueron Jack White y Pharrell Williams; en 2016, Eminem y Florence + The Machine; en 2017, Metallica y The Strokes; en 2018, los Peppers y The Killers (debía cerrar Pearl Jam, pero la última jornada se canceló por las fuertes tormentas que devastaron el predio); y el año pasado Kendrick Lamar, Arctic Monkeys y Twenty One Pilots. ¿Qué artistas participarán de Lollapalooza 2020? Bueno, para saber eso todavía habrá que esperar un buen rato...