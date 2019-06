El seleccionado femenino argentino de hockey sobre césped perdió por penales este jueves ante Australia en las semifinales de la FIH Pro League en la ciudad holandesa de Amstelveen, donde ahora buscará la medalla de bronce ante Alemania, que perdió 2-1 frente a la otra finalista, Holanda.



Las Leonas, que igualaron 1-1 en el partido disputado en el estadio Wagener, cayeron 4-3 en los penales denominados australianos. Julieta Jankunas abrió el marcador a los 4 minutos, aunque la australiana Jodie Kenny igualó a los 29.



Después, en la definición por penales (los shoot out), aunque Carla Rebecchi erró el primer penal, Las Leonas tuvieron dos chances para quedarse con el pase a la final. En la primera, Celina Di Santo falló su remate, y en la otra, Cristina Cosentino no pudo impedir que Ambrosia Malone convirtiera el cuarto y decisivo gol.



Para el técnico Carlos "Chapa" Retegui, quien habló con ESPN al finalizar el encuentro, su equipo "hizo un partidazo". "Hace tiempo que no se ve tanta diferencia entre dos equipos dentro del campo. Fue el mejor partido que el equipo hizo en la Pro League", consideró.



Las argentinas habían finalizado segundas en la fase regular, detrás de Holanda, con diez victorias, cuatro empates, cuatro puntos bonus y apenas dos derrotas (ambas ante las holandesas). Australia fue tercero.



Las Leonas volverán a jugar este sábado por el tercer puesto con el perdedor de la semifinal que disputan Holanda y Alemania.