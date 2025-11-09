","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"En la vuelta 67, Colapinto presiona a Alonso","datePublished":"2025-11-09T18:32:52.000Z","dateModified":"2025-11-09T18:32:52.000Z","articleBody":"
El argentino de Alpine busca superar al español de Aston Martin. Verstappen sigue detrás de Antonelli.
El británico de McLaren mantiene la cima con una cómoda diferencia. El neerlandés ya está a un segundo del italiano de Mercedes.
El neerlandés se acerca Russell, que tiene problemas con su Mercedes. Cuando Colapinto se acercaba a Alonso, fue superado por Alex Albon, que tiene neumáticos más nuevos.
Múltiples peleas en pista. Norris recorta distancias en la punta, que le pertenece a Verstappen. Hulkenberg, Albon, Hadjar, Gasly, Stroll y Sainz están peleando por los últimos puestos que suman puntos. Colapinto se acerca a Alonso.
Colapinto, que marcó la vuelta más rápida de la carrera, impregna un ritmo competitivo con su Alpine.
En la vuelta 44, Franco Colapinto entró a boxes por segunda vez. Puso neumáticos medios. Y salió a pista en el puesto 17.
En la vuelta 40, Norris sigue liderando la carrera. Franco Colapinto marcha en el puesto 12 y su compañero de equipo, el francés Gasly, está en el puesto 16.
El británico Norris de McLaren entró a boxes y puso gomas blandas. Franco Colapinto también cambió neumáticos. Puso gomas blandas y marcha 15.
Piatri lidera la carrera en la vuelta 35, seguido por Norris.
En la vuelta 30, Norris en punta. Lo siguen Piastri y Rusell.
Franco Colapinto, que todavía no cambió neumáticos, marcha en el puesto 9. El piloto argentino haría una sola parada en boxes para cambiar gomas.
El piloto de Alpine compitió en Interlagos, San Pablo
Colapinto quedó 15° en el GP de Brasil de la Fórmula 1
El argentino disputó un nuevo Gran Premio en la Máxima y quedó en el puesto 15. Todas las repercusiones de su renovación con la escudería francesa. La tabla de posiciones de pilotos y constructores y las próximas fechas.
Este domingo 9 de noviembre, Franco Colapinto disputó una nueva carrera de la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Brasil y alcanzó el puesto 15. La siguiente cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Las Vegas, que se llevará a cabo el fin de semana del 20 al 22 de noviembre.
Este es el cronograma de la actividad que se llevó a cabo en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como el circuito de Interlagos, en San Pablo.
Cronograma del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
Viernes 7 de noviembre
Práctica libre 1 | Colapinto terminó 16°.
Clasificación Sprint | Colapinto largará 16° en la Sprint.
Sábado 8 de noviembre
Sprint | Colapinto no terminó por un choque.
Clasificación Carrera | Colapinto largará 18º en la carrera principal.
Domingo 9 de noviembre
14:00 | Carrera
Cómo ver en vivo on line y por TV el GP de Brasil
Toda la acción del Gran Premio de Brasil podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
Terminó la carrera y Colapinto quedó 15°
El británico de McLaren se impuso sobre sus competidores y se alejó en la cima del Campeonato de la Fórmula 1. Max Verstappen, que largó desde los pits, concretó una solvente actuación al terminar tercero. Andrea Kimi Antonelli completó el podio en el segundo lugar. Oscar Piastri, que sufrió una penalización por provocar una colisión, finalizó 4°. Franco Colapinto quedó 15° y su compañero de Alpine, Pierre Gasly, sumó un punto al cruzar la bandera a cuadros décimo.
