Este domingo 9 de noviembre, Franco Colapinto disputó una nueva carrera de la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Brasil y alcanzó el puesto 15. La siguiente cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Las Vegas, que se llevará a cabo el fin de semana del 20 al 22 de noviembre.

Este es el cronograma de la actividad que se llevó a cabo en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como el circuito de Interlagos, en San Pablo.

Cronograma del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre 1 | Colapinto terminó 16°.

Clasificación Sprint | Colapinto largará 16° en la Sprint.

Sábado 8 de noviembre

Sprint | Colapinto no terminó por un choque.

Clasificación Carrera | Colapinto largará 18º en la carrera principal.

Domingo 9 de noviembre

14:00 | Carrera

Cómo ver en vivo on line y por TV el GP de Brasil

Toda la acción del Gran Premio de Brasil podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.