En el marco del Mes de la Afroargentinidad, proponemos un recorrido por escuelas que llevan el nombre de María Remedios del Valle Rosas. Nombrar también es hacer memoria, por eso cuando una comunidad educativa decide llamar a su jardín, primaria o secundaria con el nombre de la “Madre de la Patria”, pone en el centro a una mujer afrodescendiente clave en nuestra historia. Una afroargentina que peleó en las invasiones inglesas y en el Ejército del Norte, recibió el grado de Capitana y, aun así, fue borrada de la historia oficial durante siglos. Recuperarla en la cotidianeidad escolar, en los carteles, en los cuadernos y en los actos, es una forma concreta de disputar sentido y ampliar el panteón de referentes que miran las infancias y juventudes.

Aunque no son muchos los establecimientos educativos que llevan el nombre de María Remedios del Valle Rosas, en los últimos años ese número fue creciendo al calor del impulso de las organizaciones sociales, y las comunidades educativas de distintos puntos del país. Para rastrear cuántas hay en el país realizamos una búsqueda combinada. Por un lado se revisaron padrones y listados de ministerios y gobiernos locales, boletines oficiales y portales estatales, y por otro se revisaron publicaciones municipales recientes sobre imposiciones de nombre. Para ampliar el criterio usamos diferentes formas del nombre (Por ejemplo: “María Remedios del Valle”, “Capitana María Remedios del Valle”). Se toman en cuenta los tres niveles, Inicial, Primaria y Secundaria.

En la Ciudad de Buenos Aires hay al menos tres establecimientos que homenajean a la Capitana, la Escuela Infantil Nº 5, la Escuela Primaria Común Nº 14 en Villa Soldati, y la Escuela Integral Interdisciplinaria Nº 1. En los tres casos, la comunidad educativa fue parte activa del proceso de imposición del nombre.

En Santa Fe existen por lo menos dos escuelas con esa denominación, la Escuela Primaria Nº 90 de Rosario y la EEMPA Nº 1298 de la capital provincial, ambas con proyectos de educación popular que vale la pena conocer.

En La Pampa, la Escuela para Adultos Nº 2 de General Pico lleva su nombre desde hace una década y fue una de las primeras del país en hacerlo. Y destaca además la provincia porque en la la Escuela Nº 25 “Granaderos de San Martín" de Santa Rosa, se encuentra el primer monumento a María Remedios del Valle Rosas del país.

Y en la Provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, se registran al menos ocho establecimientos con ese nombre, entre jardines, primarias y secundarias. En el conurbano hay casos en Hurlingham, Longchamps, Quilmes, y Gregorio de Laferrere. En el resto de la provincia, hay casos de escuelas en Chascomús, Azul y Bahía Blanca, donde la comunidad educativa recuperó la figura de María Remedios. Incluso hace apenas unos días, la Escuela Secundaria Nº 31 de Quilmes Oeste oficializó su nuevo nombre en un acto público encabezado por las autoridades locales. Lo que encontramos también de forma creciente es el nombramiento de calles en el conurbano. Probablemente el caso más reciente en este sentido sea el de Avellaneda.

En total, se verificaron al menos catorce escuelas argentinas que llevan el nombre de María Remedios del Valle Rosas, una cifra pequeña pero significativa. El mapa de escuelas crece, y probablemente, exista alguna que no hayamos registrado en esta búsqueda. Cada una funciona como un gesto de reparación simbólica en el territorio, un recordatorio de que los y las afrodescendientes fueron protagonistas de la historia nacional. Aunque existen organizaciones de la comunidad que reivindican el nombre de la Madre de la Patria, el hecho de que se haga en establecimientos educativos es una ruptura con el negacionismo histórico del Estado argentino del fenómeno del racismo en general, y de la presencia de los afroargentinos en particular. Nombrar, en estos casos, es un homenaje y a la vez una política educativa de la memoria.