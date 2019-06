Los talleres intensivos ofrecidos por el Festival de la Canción Kuikatl están dirigidos a músicas y músicos, productores, docentes y amantes de la música en general. Tendrán lugar hoy, en el SUM del Centro de Expresiones Contemporáneas. Cada taller tiene un costo de $400. Según Julián Rossi: "Los talleristas son parte de la grilla de los conciertos y hace tiempo que vienen dando diferentes formaciones. Están enfocados en aprender música desde una perspectiva no tradicional, no tanto académica sino con otro tipo de información, que incluya formas diversas y de integración. No todo es intelectual sino además corporal, también espiritual. Simplemente se alejan de los modos tradicionales para ofrecer conocimientos musicales y experiencias musicales".

A las 10: "Armonía: Todo camino puede andar", con Emanuel Marquiore. A las 14: "Ensamble Vocal", con Dúo La Perilla. A las 16: "Exploración musical a partir de la voz y el cuerpo", con Rodrigo Carazo. A las 18.30: "La voz cantante: encuentro intensivo de composición de canciones", con María Pien y Lucila Pivetta.