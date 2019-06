El gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, tuvo la primera discusión pública, tras las elecciones, con la gobernadora, Rosana Bertone. Melella dijo que “lo que más le interesa” de la etapa de transición es “conocer los números de la provincia” para “saber dónde estamos parados”. Bertone respondió que cuando él tome conocimiento de la situación económica “se dará cuenta por qué no podrá cumplir con las promesas que realizó durante la campaña” y agregó que “nos cuesta mucho juntar la plata para pagar los aguinaldos. Me parece muy bien que quiera conocer, porque le va a permitir no cometer errores y no seguir prometiendo cosas que no se pueden cumplir”. El gobernador electo expresó que por el momento no tiene previsto reunirse con la gobernadora.