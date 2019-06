Para sortear la grieta y generar acuerdos, para que la salud y la educación pública sean de calidad, para pasar a la acción a partir de nuevas estrategias de crecimiento hay que "Parar la pelota". Así se llama el libro y eso propone Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, quien a través de su obra busca compartir el resultado de una visión que va más allá del fútbol. El dirigente deportivo y empresario, sondeado por distintos partidos para que diera el salto a la política, dejó de lado esa posibilidad hasta finalizar su mandato en el último campeón de la Libertadores en diciembre de 2021. A la vez, se mostró satisfecho de estar alejado de la AFA y sostuvo que Daniel Angelici se debe estar dando cuenta ahora que se equivocó.



"Escribí este libro porque refleja pensamientos que tengo hace mucho tiempo. Sumado a experiencias que han tenido referentes, amigos y que me han permitido llegar a conclusiones que creía convenientes expresarlas y compartirlas para ayudar a cambiar la realidad que vivimos", contó D’Onofrio, licenciado en Economía de la UBA, de 72 años.

La apuesta por parar la pelota tiene que ver con detener la vorágine y comenzar a discutir e intercambiar ideas. “Los índices que estamos viendo de lo que está pasando en nuestro país nos marcan que necesitamos un acuerdo. En el libro queda claro a partir de datos, información y estadísticas que demuestran que es necesario cambiar porque hay pobreza, bajo nivel de educación y poco servicio en lo que hace a la salud”, agregó, al tiempo que aclaró que estos déficits se arrastran desde hace décadas.

Rodolfo D'Onofrio, durante la presentación del libro junto a la periodista María O’Donnell.

En uno de los capítulos se aclara la negativa del club de convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva tras una Asamblea de representantes de socios que le bajó el pulgar a esta iniciativa de forma unánime. También se expresa en otro apartado la ecuación que lo llevó a convertirse en el presidente más exitoso de la historia de River. “Proyecto, equipo, presidente. No hay una figura mesiánica. Siempre lo creíamos así. De esta forma en River nos fue muy bien”, contó.

También reconoció que fracasó en la AFA. “No la pudimos cambiar. Ahí perdimos. Nos tuvimos que ir y hoy no somos parte del Comité Ejecutivo por primera vez en la historia. La verdad me siento muy bien, muy cómodo, me encanta estar afuera porque no estoy de acuerdo en nada de lo que están haciendo”.

Desde su punto de vista Daniel Angelici, presidente de Boca, es el autor de la AFA actual. “Yo creo que se está dando cuenta ahora que se equivocó. Y Macri tendría que darse cuenta de tantas cosas que mejor se dedique a otros asuntos”.

Entre los presentes en el Hotel Ilum estuvieron familiares, prensa y varios dirigentes de River. Tal fue el caso de Jorge Brito, vicepresidente 1°, quien halagó la trayectoria de su compañero y ponderó su responsabilidad social: "Me contó de su militancia social desde joven en los barrios. Y en River también cumplimos un rol social importante que va más allá del fútbol. Piensa que no hace falta ser candidato para hacer política".

Para Matías Patanian, ex vicepresidente 2° del club y posible aspirante a la presidencia en 2021, su incursión en la escritura y en temas de interés general no se trata de un salto. "Quien lo conoce sabe que es un tipo que desde siempre estuvo interesado en estos temas. Lo sé alguien preocupado por cuestiones que tienen que ver con el mediano y largo plazo más allá de cualquier vinculación con la política".

El prólogo estuvo a cargo del emprendedor social Juan Carr. El fundador de Red Solidaria contó: "a los tres días de haber ganado su primera elección en River lo encontré solo en el barrio Villa 31 en un homenaje a Mujica. Ahí me conquistó. Tenemos un dialogo frecuente y pensamos cosas similares. Ahora estamos viendo que si el frío aumenta y se complica la situación se puedan abrir las puertas del club a personas en situación de calle en una noche de emergencia".

María O’Donnell, la periodista que moderó la charla con el dirigente, le planteó que su obra parecía representar la postura de alguien que se está pensando más allá de una dirigencia deportiva. Y la respuesta nuevamente cerró el paso al cortoplacismo. "Como presidente de River tengo comprometido dos años y medio de gestión que me faltan todavía. Después de eso hablamos. La discusión la voy a dar, hoy lo siento así. Siento que hay que comprometerse para cambiar la realidad".

