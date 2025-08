En el 2001, en la previa de una crisis brutal para Argentina, Mariela Pereyra comenzó a trabajar al Puerto de Coronel Rosales. Ingresó como pasante, en épocas donde era utópico pensar en grandes proyectos. Conversa con Buenos Aires/12 y recuerda las primeras noticias sobre el shale oil de Vaca Muerta allá a lo lejos, por 2011. También habla del trago amargo por el desamparo padecido durante la gestión de María Eugenia Vidal y la falta de planificación para el futuro del puerto.

Hoy, como subegerenta de Administración, cuenta con “orgullo” la transformación que comenzó en 2022, con una inversión de más de 600 millones de dólares que permitió la reciente foto histórica de un mega buque de casi tres cuadras de largo cargando petróleo en Rosales.

En casi una hora de charla, retoma varios temas abordados por este medio, como el reciente anuncio de la empresa Otamerica para volver a ampliar el muelle de aguas adentro. Ante todo, pone en valor el potencial del puerto a partir de la articulación entre el sector público y privado, y jerarquiza el rol del Estado en un contexto de agresión sistémica de parte del gobierno nacional.

A sus 46 años, y con 25 dentro del puerto, cuenta lo difícil que resultó en aquel tiempo pensar en grandes proyectos. Cuando llegó, encontró relatos de expectativas truncas, erosionadas y, en algunos casos, dilapidadas. “Costó muchísimo hacer notar el potencial de Rosales”, dice. Incluso, habla de la falta de esperanzas sobre el impacto de la explotación de petróleo no convencional en Vaca Muerta. “Acá te decían que seguro era como tal o cual proyecto de aquella época que no salió”, advierte.

En esta ocasión fue diferente. La nacionalización de YPF en 2012 posibilitó a Argentina potenciar el desarrollo de la cuenca neuquina, traer producción récord de crudo año tras año y tuvo en Rosales el canal de salida al mundo. “Siempre digo que Vaca Muerta fue importante para Rosales, pero Rosales también lo fue para Vaca Muerta”, levanta Pereyra.

Sin el puerto, al cual ya estaba conectado con la cuenca por un oleoducto, la planificación para exportar petróleo no sería posible. En ese marco, nació el Proyecto Duplicar que, como su nombre lo indica, tuvo como objetivo trasladar el doble de crudo desde Neuquén a la provincia de Buenos Aires. Puntualmente, a Rosales, por donde hoy sale el 70 por ciento del petróleo argentino al mundo.

A partir de la decisión conjunta del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y del gobernador Axel Kicillof, para otorgar los permisos necesarios a las firmas Oiltanking y Odelval, ambas encaminaron la construcción de un nuevo oleoducto, tanques de almacenamiento, una planta de bombeo, una estación eléctrica y un muelle de aguas adentro para operar buques que pueden cargar hasta 200 mil toneladas. Este combo es la demostración, a los ojos de Pereyra, sobre la importancia del trabajo mancomunado entre el Estado y el sector privado.

Y esta labor tuvo un momento culmine en los últimos días. Por primera vez en la historia un barco categoría Suezmax, de 274 metros de largo, atracó en el puerto y abrió un nuevo camino para la exportación de petróleo.

Del desamparo al orgullo

Cuando recorre su camino laboral en el puerto, Pereyra pasa por una pasantía y sus primeros pasos trabajando ad honorem. Continuó su formación, acrecentó su experiencia, y paso a paso llegó a la Subgerencia de Administración del consorcio. Hoy ocupa la gerencia general, a partir de la licencia del titular en el cargo. Aunque todo el camino no fue color de rosas.

Al momento de ingresar, el Puerto de Rosales estaba bajo el control del gobierno provincial. Con el arribo de María Eugenia Vidal en 2015, comenzó un proceso de reconversión en la gestión de los puertos bonaerenses. Por ende, se decretó la transformación en consorcios, es decir, entidades públicas no estatales donde se gestionan los recursos de los ciudadanos bajo una lógica privada.

La cuestión, relata la funcionaria, es que Vidal los dejó “desamparados”. “Fue como un golpe porque pasamos de tener una administración pública y recursos de la provincia a quedarnos sin nada”, rememora. “Los empleados tuvimos que ponernos la camiseta porque no sentimos abandonados y sin planificación”, dice.

Cuenta que salieron adelante, hablaron con los clientes, explicaron los cambios, incluso, a las petroleras más importantes del mundo. Entre las firmas con las que fortalecieron el vínculo está Oiltanking. “Nos siguen dando seguridad de cómo manejan las cosas y hoy están con mayor apertura a la comunidad, entendiendo que hay que mantener la licencia social”, explica.

Así, Pereyra remarca que es “importantísimo” el vínculo entre el sector público y el privado. “No puedo no estar el Estado, porque si no está, ¿quién te cuida?”, advierte. El espejo de agua donde operan los barcos “es de todos, por lo que es indispensable el control”. Además, indica, que la intervención estatal no alejó inversiones, sino todo lo contrario, y los recientes anuncios junto al gobernador son la prueba concreta.

Potencial

La historia de Mariela Pereyra no está anclada en una familia portuaria, pero para nada lejana al mar. Como muchos rosaleños, en su pasado y presente existe algún vínculo con la Base Naval Puerto Belgrano, asentada en el distrito, bien cerca del puerto. En su caso, su padre, Ramón Pereyra, fue un militar. “Es un desaparecido de la Guerra de Malvinas”, señala. Ramón es uno de los 323 combatientes fallecidos por el hundimiento del ARA General Belgrano, relata con una voz más tenue.

Va y vuelve del pasado durante la charla. Acelera las oraciones al ritmo de su entusiasmo cuando habla del presente. “Estamos acostumbrados a ver barcos, pero acá te acercabas con la lancha y eran casi tres cuadras de largo y como un edificio en el agua”, cuenta Pereyra sobre la experiencia de acercarse al Seaways Pecos, un Suezmax con capacidad de carga que va de las 160 mil toneladas a las 200 mil.





Usa la palabra emoción. “Ver este monstruo, como pone en vidriera este puerto, como se convierte en un nodo logístico importante en el país para el mundo, es algo que te enorgullece”, dice. Y va más allá en el tiempo. Recuerda cuando en 2021 la producción de Vaca Muerta dio un salto cualitativo histórico. “A partir de ahí, de un momento a otro, fue de no parar con las obras”, resalta.

Por aquel tiempo, la llegada de Rodrigo Aristimuño potenció el crecimiento. En octubre de 2020, toma las riendas de la presidencia del consorcio portuario quien desde 2023 es el intendente local y encabezó una dinámica en el funcionamiento del puerto que, en conjunto con las decisiones del gobierno nacional y provincial, llevaron a Oiltanking a liderar una profunda transformación en la infraestructura del predio.

La firma alemana opera hace 30 años en el Puerto de Rosales y en diciembre de 2022, Massa prorrogó los permisos por diez años más desde 2027. Es decir, le dio previsibilidad hasta 2037. Así, en marzo de 2023 comenzaron las obras, entre ellas, un muelle de dos mil metros de largo con dos posiciones para operar. Recientemente, tras una reunión con Kicillof, la empresa anunció la construcción de una tercera posición.

Todas estas tareas, asegura Pereyra, aún son difíciles de dimensionar por la sociedad rosaleña. “Les mostramos el video del barco y preguntan si realmente eso pasó acá”, dice. Ante este escenario, desde el consorcio apuntan a solidificar una estrategia comunicacional con mayor anclaje local. Por eso, señala, desde la administración del puerto realizaron obras en las inmediaciones para mejorar los accesos, iluminaron el balneario y construyeron parques para acercar al pueblo.

A futuro, asegura que el potencial del puerto es amplio y puede seguir creciendo. Gracias al calado natural del estuario de Coronel Rosales, no hace falta mayor dragado, conjugado con su fácil acceso a aguas abiertas. “Estamos dispuestos a mejorar y seguimos trabajando en mejorar los servicios que requieran las empresas y haciendo más sencilla la convivencia para los vecinos”, detalla.