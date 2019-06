Con el acuerdo –o preacuerdo según el peronismo– entre Mercosur y la Unión Europea como tema caliente, el bloque de senadores del FpV que integra Cristina Kirchner recibirá el lunes a la bancada diputados del Parlasur para discutir cuestiones relacionadas a la región.

“Lo acordado en Bruselas no es un acuerdo, lo que se determinó es la voluntad de transitar un camino para poder firmar un acuerdo”, aseguró ayer Oscar Laborde, presidente del bloque del FpV-PJ del Parlasur, y uno de los firmantes del pedido de reunión que le acercaron al jefe del bloque de senadores, Marcelo Fuentes. Entre los firmantes también están el ex canciller Jorge Taiana y el ex embajador en el Vaticano y candidato a diputado, Eduardo Valdés.

“Hay varios temas en debate aún y para avanzar en los acordado debe ser firmado por los presidentes y luego ser aprobado por cada Congreso y también por el Parlamento europeo. Cosas que difícilmente sucedan”, agregó Laborde, quien consideró el anuncio de ayer una puesta en escena del gobierno de Mauricio Macri para obtener rédito electoral.

Pero no es el único punto que se discutirá este lunes a la mañana. Otro ítem importante en la agenda es la próxima cumbre del Mercosur convocada para el 17 de julio en Santa Fe. Es que imaginan que los cuatro presidentes del bloque suscribirán allí flexibilizar la política de aranceles, una de las bases de sustento del Mercosur. Entienden que una vez que los presidentes firmen un acuerdo en esa dirección –tanto Mauricio Macri y Jair Bolsonaro están de acuerdo en avanzar–, luego será muy difícil retrotraer la situación. Por eso, incluso, ven a este punto de la flexibilización de aranceles más peligroso que el acuerdo Mercosur-UE, que no lo otorgan posibilidades de éxito en los parlamentos.

Por último, también conversarán sobre la suspensión de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, resuelta por acuerdo de los cuatro cancilleres del bloque. Los diputados acudieron a la justicia electoral para que se haga pero la jueza María Servini avaló la decisión del Gobierno. Ahora apelaron a la Cámara Electoral, que deberá fallar al respecto aunque ya es difícil que pueda sumarse esa boleta a las PASO.

El encuentro, convocado a las 10.30 en el Congreso, le servirá a Cristina Kirchner para excusarse de asistir a la nueva audiencia del juicio por la obra pública en Santa Cruz.