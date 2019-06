Todo parece indicar que habrá PASO en la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia Electoral habilitó a los precandidatos de “Progresistas” a competir en estas elecciones nacionales. De esta manera, los históricos dirigentes peronistas Carlos Campolongo (foto) y Julio Bárbaro encabezarán una de las dos listas de diputados y senadores por la Ciudad de Buenos Aires del frente que lleva como precandidato a presidente a Roberto Lavagna.

De concretarse la precandidatura, Campolongo competiría en la interna contra el actual diputado Marco Lavagna, de Consenso Federal, y Bárbaro con el “youtuber de las finanzas” Ramiro Marra.

Resuelta la situación a nivel nacional, el sector de Progresistas todavía espera que en la próxima semana la Justicia Electoral porteña avale la presentación de sus precandidatos porteños y pueda disputarle una interna a Matías Tombolini, aspirante a la Jefatura de Gobierno. El radical Miguel Angel Ponce quiere desbancar al economista. Todavía están por verse los precandidatos a la Legislatura.

“Si la lista que tenemos en Capital no se puede presentar, entonces Carlos y yo nos bajamos de la competencia. Es verdad que somos menos molestos, pero no se puede negar que a los invotables no les hacen problemas”, advirtió Bárbaro. “Creemos que Tombolini con esta actitud es funcional a los intereses del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Lo que sucede es que cuando las burocracias se estabilizan se adueñan de las oposiciones”, remarcó.

La Junta Electoral partidaria había impugnado la semana pasada a la lista de Progresistas en la interna de Consenso Federal entendiendo que los candidatos no cumplían con los requisitos formales para competir en la elección.