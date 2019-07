“La evaluación del texto aprobado no tiene que ser hecho a la luz de la chicanita política”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, respondiendo a las críticas de la oposición al acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. A su vez, se quejó del “chiquitaje de nuestra dirigencia, que nos ha dejado de rodillas en los últimos 12 y 15 años”. El acuerdo fue promovido por el presidente Mauricio Macri y su par de Brasil, Jair Bolsonaro, y fue blanco de las críticas por su contenido y por sus implicancias para las economías regionales. “Todo esto llevó veinte años, esta construcción no está para que algún dirigente político diga ‘yo no lo apoyo’. Es por el bien de los argentinos”, sentenció, apuntando contra los cuestionamientos opositores y las advertencias de que difícilmente el acuerdo sea ratificado por el Congreso.