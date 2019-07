Alberto Fernández fue citado por el juez federal Claudio Bonadio como testigo para el 10 de julio. El motivo de la convocatoria es que el compañero de fórmula de CFK, que siempre se opuso al Memorándum de Entendimiento con Irán, mencionó la palabra “encubrimiento” en una entrevista realizada en 2015. O sea que se llama a declarar a Alberto Fernández con cuatro años de atraso, justo cuando es candidato y a raíz de un comentario en una entrevista. En cambio, el juez nunca llamó a declarar al verdadero protagonista del caso del Memorándum, el norteamericano Ronald Noble, ex titular de Interpol, quien siempre afirmó que el objetivo fue dar un paso adelante en la investigación del atentado y que nunca se levantaron las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes. El magistrado prácticamente ya no tiene la causa del Memorándum porque está elevada a juicio y está en manos del Tribunal Oral Federal 8, que todavía no fijó fecha para la iniciación de las audiencias. El juez se quedó con una pequeña parte de la investigación, relacionada con el papel del supuesto espía Alan Bogado, del ex juez Héctor Yrimia y un ex funcionario, Roberto Porcaro, al que vinculaban con Irán. Por eso sorprendió la nueva convocatoria, cuando el juez ya no tiene el expediente principal. Fernández no era funcionario cuando se firmó el memorándum, no participó de las negociaciones y dio su opinión como un ciudadano más. Como lo dijo públicamente en todos estos años, es seguro que reiterará que el acuerdo con Irán fue malo, pero que no configura ningún delito.