Los familiares de los chicos estallaron luego de leer la carta enviada por la intendenta Mayol al presidente del Concejo Deliberante, José Matildo Castro, quien la había notificado de la decisión del cuerpo de citarla para el lunes, a las 19, para que escuchara a los familiares de las víctimas. Mayol sostuvo que ante la convocatoria a “responder preguntas (…) le hago saber a Usted y al resto de los ediles” que “la resolución (del Concejo carece de virtualidad y andamiento” (sic).

Mayol dijo que ya ha recibido a los familiares y que “tiene pendiente reunión con ellos (…) a los fines de dialogar, atender e informarles temperamentos institucionales que se irán adoptando”. Después se refirió en forma crítica a “los movimientos y agitaciones que se están realizando por redes sociales”, mediante las cuales “se está arengando con fines excedentarios o políticos (…) con lo cual los motivos originales de la invitación que se me cursara están completamente distorsionados y politizados”.

Para fundamentar su postura, señaló que “los antecedentes de las convocatorias multitudinarias que se han generado en ocasiones anteriores, frente a un tema tan sensible y que no debe quedar preso de climas electorales, ni usted ni ninguno de los ediles está en condiciones de garantizar la seguridad de los presentes o de la ciudadanía, máxime cuando he compulsado con las autoridades de rigor y no hay presentación formal cursada por su presidencia tendiente a garantizar esos fines”.

Aseguró que esos “antecedentes” comprenden “lesiones a terceras personas por quienes no entienden los alcances del justo reclamo de justicia”. La única agresión ocurrió en la primera marcha, contra una agente policial. La intendenta le advirtió al presidente del Concejo que “cualquier conflicto, daño o lesión que a la postre se genere lo harán a usted directamente responsable, por no haber justipreciado merito, conveniencia, legalidad y/o medidas de seguridad a su cargo”.

También cuestionó la citación porque no surge del texto de la resolución que la reunión con los familiares “sea reservada, conforme los términos” de la Ley Orgánica Municipal y del Reglamento Interno del Concejo Deliberante. Insistió en el carácter reservado “máxime cuando hay una Investigación Penal Preparatoria en trámite”.

Mayol reiteró que lo que se publicó en las redes sociales sobre la frustrada reunión en el Concejo era una convocatoria “con fines políticos, lo cual lo deja a usted como titular (del Concejo) a cargo de toda la responsabilidad de cualquier conflicto no intencionado o mal intencionado que pudiese generarse”.

La intendenta recordó que ya hay 13 detenidos, que ella declaró en la causa como testigo y que llevó personalmente los CD con las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio.

Mayol llegó incluso a consultar al Jefe de Bomberos local “para que diga si, una presencia populosa, que exceda las ‘capacidades funcionales’del recinto” del Concejo “puede ser evacuada en caso de siniestro o contingencia por la única vía de escape que sería la escalera de acceso al primer piso y su respuesta fue negativa”.

Mayol tuvo una cambiante carrera política. En 2005 fue concejal por el Frente para la Victoria, dos años después se pasó a Unión PRO y en 2015 llegó al cargo por Unidos por Una Nueva Alternativa.