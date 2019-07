Los trabajadores aeronáuticos advirtieron que harán asambleas en todos sus lugares de trabajo, lo que generará demoras y reprogramaciones de los vuelos. Es en protesta contra la política aerocomercial de Cambiemos, que pone en riesgo las fuentes de trabajo de las empresas argentinas de aviación. Los gremios señalan que las líneas argentinas verán afectadas sus posibilidades de mantener los vuelos internacionales. "Se le entregan todas las rutas a las empresas de Estados Unidos. El gobierno abrió los cielos para que un oso compita con una hormiga, y la hormiga somos nosotros", advirtió Ricardo Cirielli, titular de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico. en una conferencia de prensa en el Aeroparque, en la que estuvo acompañado por dirigentes los demás gremios aeronáuticos.

Cirielli aseguró que van a tomar todas las acciones necesarias contra esa política de desprotección. "Buscamos que el gobierno pare de destruir la Industria Argentina", sostuvo. En este sentido, recordó que "ya tuvimos el cierre de una empresa como Avianca, Andes está a punto de cerrar y Sol cerró apenas llegaron".

Cirielli informó que mañana se reunirá con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aunque no mostró expectativas en que el conflicto se resuelva rápidamente. "No creo que se desactive el plan de lucha, porque no creo que pueda tirar para atrás el acuerdo que firmó con Estados Unidos".

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, consideró que “la revolución de los aviones terminó siendo la devolución de los aviones: un fracaso total por parte del ministro. Empresas cerradas, pérdidas de puestos de trabajo, una situación lamentable”.

"Tenemos como máxima autoridad de aviación civil a quien cuidaba los parques en la ciudad, de experiencia no tiene nada”, agregó. Y señaló como "broche de oro" el acuerdo "que firmó el ministro de Transporte Guillermo Dietrich con el gobierno de Estados Unidos, que es el final anunciado de las líneas aéreas nacionales en cuanto a volar a destinos internacionales porque es imposible competir con empresas tan poderosas”.

“La incoherencia de todo esto es que mientras el Gobierno Nacional entrega rutas a Estados Unidos, el estadounidense junto con sus empresas hace acuerdos de protección contra el avance de las empresas árabes. El gobierno de allá protege sus empresas y acá las entregamos”, contrastó Llano.

Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), señaló que los gremios "le dijimos al ministro Dietrich que su política aerocomercial iba a fracasar. Fracasó y dejó a muchos compañeros despedidos en todos los sectores e impacta negativamente en las que quedan de pie”. Por eso “es inevitable que llevemos adelante acciones en defensa de nuestras familias y los puestos de trabajo que aún existen”.