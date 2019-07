En la semana más fría del año, el Suteba denunció que decenas de miles de alumnos no tienen calefacción en las aulas ni pueden tomar una taza de mate cocido caliente por falta de gas en las escuelas. El gremio docente responsabilizó a la gobernadora María Eugenia Vidal por la situación, y detalló incluso casos en los que los municipios han comprado estufas que están en los colegios pero no se pueden conectar porque la gobernación no hace las obras a las que se comprometió. "Muchos de los funcionarios no tienen idea de lo que es abrir la escuelas a las siete y media de mañana con este frío y permanecer ahí con 35, 40 o 50 alumnos. Cuando decimos aulas, decimos inclusive aulas de chapa, todavía aulas containers. El que no pasa esto probable no tenga idea de qué estamos hablando", señaló la secretaria adjunta María Laura Torre.

La falta de gas tiene su caso más crudo en Moreno, donde el año pasado la explosión de una garrafa en la escuela 49 provocó la muerte de su vicedirectora y un auxiliar. En el distrito pasaron 8 meses con las clases suspendidas para que los edificios escolares fueran puestos en condiciones, pero hoy hay 70 escuelas sin gas.

El incumplimiento de las promesas por parte de la gobernación fue denunciado en una conferencia de prensa encabezada por Roberto Baradel, en la que participaron Silvia Almazán, Torre y delegados de los distritos más afectados.

Pablo Fernández, de Moreno, contó que son 35 mil los alumnos del distrito afectados por la falta de calefacción. "Es lamentable que esto suceda en un distrito donde ni el ministro de Educación ni la gobernadora pueden decir que desconocen la situación, porque el consejo escolar está intervenido y la interventora, justamente, tiene línea directa con la gobernación".

Al no tener en funcionamiento sus conexiones de gas, las escuelas tampoco pueden calentar el desayuno o la merienda, ni preparar comidas, por lo que los chicos reciben viandas frías. Fernández agregó, en este marco, que "el servicio alimentario es paupérrimo; están llegando para adolescentes de entre 13 y 17 años, un paquete de dos galletitas de 18 gramos".

Durante esta semana en la provincia hubo frazadazos, movilizaciones a los consejos escolares, movilizaciones y campañas de difusión por las redes sociales exigiendo respuestas. Los delegados docentes que hablaron en la rueda de prensa detallaron casos en los que algunas intendencias de la oposición compraron estufas, pero los directores de escuelas no pudieron conectarlas porque las conexiones de gas no fueron terminadas por la provincia. Así lo dió a conocer, por ejemplo, el representante de San Martín y Tres de Febrero, que informó que en el distrito de Gabriel Katopodis "tenemos jardines y escuelas donde hay estufas nuevas compradas por municipalidad pero no se hacen las conexiones de gas y los chicos no pueden tener calefacción". En Tres de Febrero 6 mil alumnos pasan frío porque falta el gas en 12 escuelas, agregó.

En Lomas de Zamora hay 59 escuelas -más de 500 aulas- sin servicio de gas. "Desde agosto del año pasado, con un comité de crisis en el que participa la intendencia, pudimos avanzar en las obras de más de 200 escuelas; pero había un porcentaje importante que se había comprometido la provincia de Buenos Aires y no se ha resuelto la situación de infraestructura en ninguna. Son 47.500 chicos sin calefacción".

La situación se agrava en los distritos del segundo cordón del conurbano, con más familias con necesidades básicas insatisfechas. En Malvinas Argentinas Malvinas Argentinas, según denunció Suteba, son 24 las escuelas sin calefacción debido que no fueron depositados los fondos para hacer las obras. En San Miguel llegan a 66 ("el gobierno municipal los tiene pero no los invirtió", denunció el referente del distrito) y en José C Paz el número de chicos perjudicados llega a 40 mil.