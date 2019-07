Desde Brasilia



"Vengo a visitar a un hombre que está indebidamente preso", dijo hoy en Curitiba Alberto Fernández, antes de reunirse con Luiz Inácio Lula da Silva en la Superintendencia de la Policía Federal.

"Lula es víctima de una prisión arbitraria", reforzó el precandidato presidencial del Frente para todos en diálogo con Página12.

Recordó que el año pasado habló con el papa Francisco sobre la situación de Lula y la persecución judicial que sufren otros dirigentes opositores en América Latina. En aquel encuentro también estuvo el ex canciller Celso Amorim, que tomó parte en las gestiones para la reunión de este jueves en la prisión del sur brasileño.

"Soy parte desde hace más de un año del comité internacional pro libertad de Lula, vine a Brasil en viaje humanitario".

"Lo que se ha violentado en Brasil es el estado de Derecho, soy abogado, doy clases en la Universidad de Buenos Aires, he escrito libros sobre este tema. No me importa el pensamiento de quien está preso arbitrariamente, y en el caso de Lula además pienso bastante parecido a él", explicó Fernández.

El líder del Partido de los Trabajadores está privado de su libertad desde el 7 de abril de 2018 a partir de una sentencia del ex juez Sergio Moro.

El mentor de la publicitada causa Lava Jato dejó la carrera judicial tras recibir el convite de Jair Bolsonaro para asumir la cartera de Justicia y Seguridad Pública.

Diálogos obtenidos por el sitio The Intercept revelaron conversaciones ilegales del entonces magistrado con miembros del Ministerio Público para forzar la condena del jefe petista.

Horas antes de la llegada de Alberto Fernández a Curitiba, Bolsonaro manifestó, implícitamente, su preocupación sobre los comicios argentinos de octubre, sin nombrar explícitamente la fórmula Fernández-Fernández.

Durante un discurso en la embajada de Estados Unidos, conmemorativo de la independencia de ese país, Bolsonaro dijo: "Tenemos un problema acá en el norte (gobierno venezolano) y no queremos que otros países se encaminen hacia el mismo lado".

No fue la primera vez que manifiesta su temor a una derrota de Mauricio Macri, ya lo hizo recientemente al hablar ante empresarios tejanos en Dallas y en la Casa Rosada.

El capitán retirado contó que propuso a Donald Trump que viaje a Brasil este año para encabezar una cumbre de presidentes de "centro y de centro derecha". Consultado sobre las críticas formuladas por el presidente brasileño, Alberto Fernández respondió desde Curitiba: "La verdad, lo mejor que puede hacer Bolsonaro por mí es hablar mal de mi".