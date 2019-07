El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, anunció este viernes que el presidente de AFA, Claudio Tapia, le confirmó que seguirá en el cargo hasta el final de su contrato, en diciembre próximo. "Hablé con el presidente hace poco. Seguro continuamos hasta el 30 de diciembre, que es cuando termina mi contrato, que esperamos cumplirlo y de más allá no se habló", explicó en la conferencia de prensa, previo al encuentro de este sábado (a las 16) frente a Chile, por el tercer puesto de la Copa América, en la ciudad de San Pablo.

El entrenador remarcó que su trabajo como cuerpo técnico fue "logrado" y le genera "orgullo" porque pudieron "sacar adelante un desafío muy difícil". "Cuando asumí era un reto difícil, algunos podrán decir que lo hubiera hecho todo el mundo, pero fue complicado y creo que lo sacamos adelante. Muchos de estos jugadores tienen nivel para estar en la Selección, pero no puedo ir más allá de diciembre", señaló el DT.

"Quiero remarcar que nuestro trabajo como cuerpo técnico era que los pibes se pongan la camiseta, que compitan contra 70 mil brasileños en contra, siete u ocho tipos de negro en contra, y lo hicieron. Estamos muy orgullosos de eso. Nuestro primer paso lo dimos", agregó.

Scaloni, entonces, conducirá luego de este certamen los seis amistosos que están programados en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre. "Estos seis partidos que vienen estoy al frente y después la AFA tendrá que tomar una decisión", avisó sobre el futuro del seleccionado albiceleste.

Lo que tiene confirmado Argentina es enfrentar en septiembre a México de Gerardo "Tata" Martino y Chile en Estados Unidos; en octubre a Alemania (en Dortmund) y otra selección europea; y en noviembre con rivales a designar, aunque sería en Asia. "Estos seis partidos haremos lo mismo que venimos haciendo. No puedo decir ahora que me hubiera gustado tal cosa, si no habría firmado un contrato más largo", expresó.

La bronca continúa

Scaloni no evadió la bronca que perdura sobre la semifinal perdida con Brasil. "Me pasó algo muy curioso, porque después de un partido en caliente pensás que te sacaron algo, y al otro día más frío las cosas van cambiando. Pero acá, cuánto más pasa el tiempo más nos damos cuenta que nos sacaron algo", aseguró.6

En San Pablo, a la espera del partido por el tercer puesto frente a Chile, Scaloni admitió que el plantel y cuerpo técnico están "dolidos" por lo ocurrido frente a Brasil. "Creemos que lo teníamos en la mano, que hicimos los méritos suficientes adentro de la cancha para llegar a la final. El VAR y el tema arbitral, en los detalles chiquitos del partido... te das cuenta que algo pasó. Pero hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene", completó.

Contra Chile por el bronce

En el Arena Corinthinas de Sao Paulo poco más que el honor se jugarán dos equipos que querían más en esta Copa. Pese a ello, ambos equipos querrán despedirse dando una buena imagen.

Scaloni no podrá contar con sus dos principales apuestas, el volante Marcos Acuña y el delantero revelación Lautaro Martínez, pues ambos han llegado al límite de tarjetas amarillas. Para sustituir al primero, los candidatos son Giovani Lo Celso y Angel Di María, para el segundo, el DT podría echar mano de Matías Suárez o Paulo Dybala.

También Rueda tendrá que esmerarse en este partido. La decepción por no luchar por el tricampeonato ha llevado a la prensa y la afición a preguntarse si la generación dorada de la Roja, con una media de edad que supera los 30 años de edad, no está llegando a su fin. El técnico colombiano, que asumió el cargo tras la no clasificación de Chile para Rusia 2018, necesita buenos resultados para ganar crédito al frente de una Roja que a corto y medio plazo tendrá que asumir una profunda renovación.





Probables formaciones

ARGENTINA: Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso o Di María; Messi, Dybala o Suárez; Agüero. DT: Lionel Scaloni.

CHILE: Arias; Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Pulgar, Aránguiz, Vidal; Fuenzalida, Vargas, A. Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.

Estadio: Arena Corinthians (San Pablo). Arbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).

Hora: 16:00. TV: TyC Sports y TV Pública.