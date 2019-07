Luego de la críticas de dirigentes del Partido Justicialista y especialistas en informática, Cambiemos intentó defender el nuevo sistema de transmisión electrónica de telegramas para el escrutinio provisorio que se utilizará en las PASO de agosto. Sin embargo, desde la oposición insistieron en cuestionar el mecanismo. "Está en riesgo la confiabilidad de la transmisión electrónica de telegramas", advirtió el precandidato a diputado de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, quien adelantó que el próximo miércoles presentarán una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral.

El primer test del sistema se realizó el 29 de junio, en ausencia de los partidos políticos y con personal eventual que no pertenece al Correo Argentino. Al respecto, un empleado de la empresa estatal que funciona bajo la órbita de Modernización reveló a Página/12 que el operativo "arrancó mal porque los colegios no estaban avisados y la gente contratada no podía entrar al sistema ni transmitir los telegramas". "Todo se hizo a último momento y desde el soporte no dieron ninguna solución", contó.



Luego de casi una semana de silencio absoluto y tras varios días de denuncias públicas por parte de opositores, los funcionarios del Gobierno nacional ensayaron una respuesta que básicamente consistió en minimizar el conflicto. “La prueba obtuvo los resultados esperados y bajo ningún punto de vista se puede hablar de fracaso”, sostuvo el director de Servicios Electorales del Correo, Adrián González, para tratar de disipar las sospechas sobre el procedimiento, que volverá a ensayarse el 13 y el 20 de julio.

"No vemos con preocupación las cuestiones que fueron reportando errores en esta última prueba, hay que seguir trabajando y capacitando a los operadores para que estén familiarizados con la utilización del software", agregó González para defender el procedimiento convierte a cada escuela en un centro de transmisión de datos con el objetivo de “agilizar los tiempos” y que fue diseñado por la compañía venezonala Smartmatic. "El objetivo del nuevo sistema de trasmisión es que sea más rápido, menos costoso y más seguro", explicó a través de la agencia oficial Télam.

El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Interior, Adrián Pérez, directamente apuntó contra los cuestionamientos de los partidos políticos y, en particular, los del Partido Justicialista, cuyos apoderados ampliaron el viernes una presentación ante la Cámara Nacional Electoral para que Smarmatic no intervenga en las elecciones y para que se instrumente un plan de contingencia para los casos en que la transmisión electrónica no pueda concretarse. “Todo el proceso es abierto y verificado paso a paso por la Justicia y los partidos políticos. Invitamos al PJ a conducirse con responsabilidad republicana y evitar la tentación de generar preocupaciones innecesarias en la población", dijo, aunque evitó referirse a los errores reportados en los distintos establecimientos educativos.



A la denuncia del PJ se le sumará ahora la de Consenso Federal, que lleva de candidato a Roberto Lavagna. "Sabemos que la prueba de transmisión electrónica de telegramas registró serias deficiencias", explicó Rodríguez. El dirigente consideró que el Correo y Smartmatic, "no estarían demostrando la efectividad que requiere el proceso, lo que pondría en riesgo su confiabilidad".

En la misma línea, el diputado nacional Máximo Kirchner sostuvo que el Gobierno "va a hacer todo lo que pueda para no perder las elecciones" y que al presidente Mauricio Macri "no le gusta perder a nada". "Hay que estar atento porque nos van a querer hacer trampa", sentenció.