Washington, Montana y Vermont lideran la lista de los estados donde se registraron la mayor cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIS) en Estados Unidos. Los datos fueron recopilados por el Centro Nacional de OVNIS (National UFO Reporting Center) y el Censo de Estados Unidos, según el cual Satellite Internet emitió un informe que analizó la cantidad de avistamientos por cada 100 mil personas, así como las clasificaciones generales de dónde es más probable que las personas vean un objeto volador no identificado. La información se dio a conocer apenas unos días después de que el Pentágono finalmente admitiera que está investigando una serie de informes sobre "fenómenos aéreos no identificados". El estado de Washington encabeza la lista con 5.894 avistamientos, con un promedio de 78.22 por cada 100.000 personas. Muy atrás, en segundo lugar está Montana, con 823 avistamientos reportados. Dada la población significativamente más pequeña del estado, su promedio de 77.47 avistamientos por cada 100 mil personas.