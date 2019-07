Dirigentes de todo el arco político despidieron a Fernando De la Rúa . Uno de los primeros fue el presidente Mauricio Macri, quien se lamentó por la muerte del ex mandatario radical , quien murió a los 81 años en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. "Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento", expresó brevemente en un mensaje en su cuenta de Twitter. El precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, envió sus "condolencias a sus familiares y amigos".

A primera hora de la mañana del Día de la Independencia comenzaron a llegar los primeros mensajes en recuerdo del dirigente radical. "Lamentamos el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Fue el tercer mandatario elegido por el pueblo desde el retorno de la Democracia en nuestro país. Enviamos nuestro pésame a su familia en nombre de los tucumanos", aseguró el gobernador peronista de Tucumán, Juan Manzur, quien se encontraba esperando en su provincia la visita de Macri para dar comienzo a los festejos por la fecha patria.

Pese a romper en malos términos con la UCR por sus diferencias con la gestión de De la Rúa, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió también le dedicó un tuit al ex presidente.

Loading tweet ...

En líneas generales, desde la UCR se dedicaron a recordarlo con afecto y desresponsabilizarlo de la peor crisis económica, política y social que vivió el país desde el regreso de la democracia, que terminó con 39 muertos por una brutal represión en todo el país.



"Acompaño a la familia del expresidente de la Nación Fernando de la Rúa en este difícil momento. Hombre de bien, con un profundo sentido democrático y una larga trayectoria en el radicalismo, deseo que descanse en paz". "Solo resta ahora recordarlo y acompañar a su familia en este momento", señaló Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia durante su gestión. "Fue un hombre que se preparó durante toda su vida para ser presidente pero al que le tocó una circunstancia desafortunada. El hecho que le explotara la convertibilidad en las manos hizo que no hubiera forma de evitar lo que se convirtió después en la crisis del 2001", afirmó Juan Manuel Casella, un histórico dirigente radical, en declaraciones a la señal de noticias TN.

Para el senador y ex vicepresidente, Julio Cobos, el último jefe de Estado de la UCR fue un "hombre fundamental en la historia del radicalismo, con una importante carrera legislativa, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de nuestro país".



Loading tweet ...

La ex ministra de Desarrollo Social de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, también intentó reivindicar al ex mandatario: "Lamento mucho la muerte de De la Rúa. Él hizo todo para gobernar lo mejor que pudo", afirmó y agregó que "fue un hombre que no se aprovechó del poder para beneficio personal". En declaraciones en distintas radios, la ex candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires consideró que "seguramente habrá afectado en su salud cómo terminó su gestión política".

Al igual que otros referentes del peronismo, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, prefirió dar un mensaje de acompañamiento a sus seres queridos.

Loading tweet ...