El Frente de Todos hizo su propia actividad por el Día de la Independencia con un acto en la localidad bonaerense de Necochea, en la que se mostraron juntos por primera vez Alberto Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa.

"Hemos dado un paso muy grande en favor de que la Argentina se reencuentre. Que nos hayamos reencontrado nosotros debe ser el primer paso, el segundo es que nos reencontremos todos los argentinos", aseguró el precandidato presidencial durante una conferencia de prensa.

Fernández, Kicillof y Massa acompañaron y respaldaron al intendente Facundo López, quien competirá por la reelección. Además de los postulantes a presidente, gobernador y diputado también participó de la actividad el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús.

"La idea en el caso de Fernanda (Raverta) en Mar del Plata, o el de Axel o de Juan Pablo (De Jesús) es la de poner una nueva generación en el escenario político argentino. Eso cabe perfectamente en el caso de Facundo (López). Hay que ayudar a poner esa nueva dirigencia en el escenario", señaló el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

A su turno, Massa explicó los motivos que lo llevaron a abandonar Alternativa Federal para acercarse PJ y a la fórmula Fernández-Fernández. "La decisión que tomé primero tiene que ver con las condiciones personales. Sé quién es Alberto, sé quién es Axel. Puedo tener coincidencias y diferencias pero conceptualmente sé que van a trabajar para que mis hijos vivan en una Argentina mejor y eso para mí está primero", detalló Massa.

En el mismo sentido, el líder del Frente Renovador advirtió que "lo que está en discusión el 17 de octubre es qué Argentina queremos. Si una Argentina para pocos o una argentina para todos". "Más allá de mi situación personal, mi responsabilidad en este momento era de apostar por una Argentina para todos", remató.

Alberto Fernández volvió a desmentir las operaciones mediáticas respecto de su eventual intervención en el Poder Judicial. "Los actos judiciales son actos de gobierno del Poder Judicial y pueden ser revisados. Hay canales institucionales para hacerlo. Y todos los argentinos saben que la justicia funciona mal. ¿Por qué se asombran que digo lo que todos dicen en la calle?", señaló y recordó que es profesor de derecho penal, que su padre fue juez y que él, durante la presidencia de Néstor Kirchner, impulsó la depuración de la Corte Suprema del menemismo.

Respecto de las causas actuales, señaló que "se dirimieron cosas (en la justicia) en contradicción con el derecho" y preguntó: "¿Qué esperan, que me haga al distraído?".



Luego de responder preguntas de los medios locales, los tres dirigentes compartieron un acto. El primero en hablar fue para Kicillof, quien señaló a la "independencia económica, soberanía nacional y justicia social" como las tres banderas que no pueden faltar en un eventual gobierno de su espacio político.



Parafraseando al ex presidente Néstor Kirchner afirmó: "No vamos a dejar la independencia ni la soberanía ni la justicia social, ni en la puerta de la Casa Rosada, ni del palacio de gobierno de la provincia de Buenos Aires".



En segundo turno habló Massa. Además de reivindicar la soberanía económica y rechazar la injerencia del FMI, destacó que "la etapa que viene tiene el aprendizaje de los errores cometidos y de nuestras propias heridas y contradicciones", y "el respeto por el que piensa distinto".



El último turno fue el de Fernández, que elogió a ambos postulantes. Habló del "reencuentro" y expresó su "tranquilidad" por contar con ellos. "Ninguno es un improvisado, conocen el Estado y también los problemas de la gente y no saben lo tranquilo que me pone que estén ellos, que me van a ayudar a gobernar, y no saben la alegría que me da que Cristina sea la vicepresidenta", dijo el precandidato.



De Kicillof destacó su "capacidad, inteligencia y honestidad intelectual", incluso para "revisar" todo lo realizado, y de Massa dijo que es "el hombre de su generación que más se preparó para ser presidente" y que "tuvo la grandeza de acompañar y esperar otro tiempo". De Cristina Kirchner destacó que "nada hubiese sido posible sin su grandeza" y afirmó: "Ahora que podemos estar juntos, disfrutando de la unidad, ahora hace falta que todos nos pongamos en marcha".