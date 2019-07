Matías Almeyda, actual entrenador de San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, recordó su paso como DT de River durante la etapa del Millonario en la Primera B Nacional en 2011 y consideró que volver a dirigir al club de Núñez "no está" en sus "posibilidades".

"A River lo llevo en lo más profundo de mi corazón. Como hincha queda ese cariño, pero dirigirlo, no. Estuve en el momento que tuve que estar. No está dentro de mis posibilidades y mis ganas. Creo que hay un montón de nuevos entrenadores que van a poder llegar una vez que Marcelo (Gallardo) decida irse", le confió el ex volante de la Selección (entre 1997 y 2003) al canal TyC Sports.

Almeyda estuvo al frente del conjunto de Núñez, en el que se destacó como futbolista (entre 1991 y 1996, y 2009 y 2011), cuando el equipo descendió a la Segunda División y tuvo que colgar los botines para hacerse cargo de la dirección técnica, logrando el ascenso un año después.

El ex DT de Banfield y Chivas de Guadalajara de México consideró que se hizo cargo del equipo en la etapa "más oscura" de River. "Algunos estamos para estos sacrificios y otros para otras cosas importantes. Por eso insisto en que lo mío ya pasó”, advirtió el Pelado, quien comparte cuerpo técnico en Norteamérica con los ex jugadores Omar "Turco" Zarif y Carlos "Lechuga" Roa.



"Ahora creo que el hincha de River ya cicatrizó el descenso. Antes pensábamos que la perfección estaba en River, pero se estaba manejando muy mal. Era el fiel reflejo de lo que somos como sociedad. Nos seguimos creyendo que somos los mejores del mundo y no es así. Muchas veces hay que tocar fondo para darse cuenta de lo mal que se hacen las cosas", cerró el Almeyda, quien tiene entre sus dirigidos en el San José al arquero ex River Daniel "Chino" Vega y al volante ex Boca Cristian Espinoza.