Los trabajadores del frigorífico Eco-carnes (ex Cocarsa), ubicado en la localidad de Virreyes, en Zona Norte, llegaban ayer para cumplir su turno matutino de trabajo cuando fueron agredidos por una patota que, según denunciaron, responde a la Federación de los Trabajadores de la Carne. Sin embargo, la Federación negó haber participado de los hechos. Un colectivo y otros vehículos fueron incendiados, y hubo disparos con armas de fuego que hirieron a dos trabajadores, que permanecían en terapia intensiva.

"Me llamo Walter, la patota nos copó la puerta, no nos dejaban entrar a trabajar, empezaron a tirar piedras y balas, hirieron a dos compañeros que están por suerte estables y fuera de peligro. Ellos querían entrar a la fuerza porque son los garantes de la flexibilidad laboral de este gobierno y del que viene. En los frigoríficos que manejan ellos están trabajando entre 12 y 15 horas por el mismo sueldo, no te dejan elegir delegado, ponen paritarias con el dedo y al que reclama lo echan", dijo uno de los empleados agredidos. "Como no tienen trabajadores reales vinieron con la patota y se armó una trifulca, ahí se ven los micros quemados", agregó.

Las víctimas son trabajadores del establecimiento y afiliados a la Sindicato del Personal de Frigoríficos de Carnes Capital y Gran Buenos, entidad adherida a la Fesitcara, la otra federación que se disputa la representación sindical de los trabajadores. Gabriel Vallejos, titular del Sindicato de la Carne de Capital Federal, aseguró que “esto es el desenlace del habitual comportamiento violento de la Federación de Fantini y por milagro no estamos lamentando dos muertes”. Según relató, durante todo el fin de semana allegados a Fantini merodearon la zona del frigorífico para lograr un acercamiento con los trabajadores, y fueron estos mismos quienes los rechazaron y los echaron del lugar. Las acusaciones apuntaron contra Alberto Fantini, secretario general de la Federación de los Trabajadores de la Carne.

En este marco, el secretario adjunto de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (Fesitcara), Pedro Lacuadra Montiel, responsabilizó de la situación al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. “Sica se tiene que hacer responsable de esto, porque él se comprometió a resolver la problemática de las zonas de actuación de las federaciones. Todavía no lo hizo y esto genera el aprovechamiento de los empresarios para restar derechos a los trabajadores”, declaró. A su vez, Montiel confirmó que la Federación Gremial de Fantini “no tiene jurisdicción ni representación en la zona de Ecocarnes ni en los frigoríficos donde se están presentando para intimidar a los compañeros”.



Tras los violentos acontecimientos, el Sindicato de la Carne decretó un paro de actividades, con respaldo de la Fesitcara, que convocó a una reunión de urgencia para evaluar la situación y definir los pasos a seguir.

Precisamente a esta entidad invocó la lista Roja de la Carne, para que intervenga. "La Lista Roja repudia la terrible agresión que desde la Federación Gremial que conduce Fantini, a través de una patota que llegó a la planta en tres micros, produjo contra las y los trabajadores de Ecocarnes (ex Cocarsa). Al momento hay dos heridos de bala, producto del ataque de estos criminales. En este frigorífico, las asambleas se pronunciaron contra el ingreso del sindicato fantasma Delegación Vicente López que es parte de esa Federación".