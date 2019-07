Boca Juniors mostró anoche un rendimiento apático y cayó en México ante el local Tijuana por 1-0 -el gol lo marcó el ecuatoriano Miller Bolaños a los 87- en el último encuentro amistoso de la gira que el equipo desarrolló por territorio norteamericano, antes de la reanudación oficial de la competencia.



De este modo, el equipo del DT Gustavo Alfaro finalizó este tramo de la pretemporada y en las próximas horas emprenderá el regreso a Buenos Aires, donde estará llegando en la madrugada del sábado.



El defensor Lisandro López sintió una molestia muscular en el calentamiento precompetitivo y fue preservado, al igual que el delantero Darío Benedetto, quien con una molestia muscular prefirió no jugar sobre el césped sintético del estadio Caliente.



El primer tiempo mostró a un Boca falto de ritmo, con poca precisión en el traslado y escasa resolución en los metros finales.

A diferencia de lo exhibido en los otros dos amistosos ante América (2-1) y Chivas (2-0), el conjunto xeneize no ejerció el dominio territorial del juego. El equipo local, con un prolijo trabajo de Bolaños, llevó la iniciativa, aunque no tuvo muchas chances para inquietar al guardavallas Marcos Díaz.



El ex volante de Liga Deportiva Universitaria de Quito tuvo la ocasión más clara, con un remate que pegó en la parte exterior de la red, a los 11 minutos.

El árbitro César Ramos, en tanto, se convirtió en involuntario protagonista de un partido ordinario, al omitir un penal que Buffarini le cometió a Sanvezzo, además de no sancionar una clara falta a Tevez cuando se metía en el área del conjunto mexicano.



En la segunda parte, el DT Alfaro introdujo diferentes variantes (diez a lo largo de la etapa) con la ilusión de que su equipo recuperara el compromiso ofensivo. Pero la 'efervescencia' del tándem Mac Allister-Zárate duró apenas 10 minutos. Ese efímero buen rendimiento alcanzó para una pelota parada a favor y un cabezazo de Goltz, en el palo, tras una mala salida del arquero Lajud.



Tijuana pudo recomponer el manejo del balón, pero no fue profundo tampoco, a excepción de un cabezazo de Sanvezzo (en soledad entre los dos centrales auriazules), que se fue increíblemente desviado (14m.)



Pero al promediar el período, el encuentro se tornó cada vez más desdibujado, con dos equipos que arriesgaban poco y casi nada en pos del desnivel.



El equipo de Alfaro pudo abrir la cuenta, a los 79, con un tiro libre de Mac Allister (de una labor aceptable), que rechazó muy bien el arquero local.



El partido parecía finalizar inexorablemente en empate hasta que el ecuatoriano Bolaños sacó un derechazo cruzado que contó con una floja respuesta de Andrada y se tradujo en el único tanto de la noche.



Boca sostendrá el primer encuentro oficial del semestre en Curitiba el miércoles 24 del corriente ante Atlético Paranaense, en partido válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



Justamente, Paranaense igualó anoche 1-1 con Flamengo, en partido de ida de una de las llaves de cuartos de final de la Copa de Brasil, en el estadio Arena da Baixada de Curitiba. Leo Pereira abrió la cuenta para los locales en el inicio de la segunda parte, y Gabigol a los 69 estableció la igualdad.



1 TIJUANA: Lajud; Mendoza, Velázquez, Braghieri, Balanta; Rivero, Miranda, Bolaños, Camacho; Sanvezzo, Nahuelpán. DT: Oscar Pareja



0 BOCA: Díaz; Buffarini, Goltz, Izquierdoz, Mas; Pavón, Campuzano, Almendra, Reynoso; Tevez, Abila. DT: Gustavo Alfaro.



Estadio: Caliente (Tijuana). Arbitro: César Ramos (México). Goles: 87m Bolaños (T)

Cambios: 46m Andrada por Díaz (BJ), Weigandt por Buffarini, Fabra por Mas, Villa por Almendra, Marcone por Campuzano, Capaldo por Pavón, A. Mac Allister por Tevez y Zárate por Reynoso (BJ); 69m Ramos Mingo por Goltz (BJ), 70m Nava por Sanvezzo (T) y Cortés por Abila (BJ), 88m Sepúlveda por Nahuelpán (T), 90m Vega por Camacho (T).