Los principales dirigentes gremiales salieron a contestarle a Mauricio Macri luego de las agresiones lanzadas en los últimos días. "La confusión y estigmatización de los dirigentes sindicales es lo único a lo que pueden aspirar porque los resultados de su gestión son malísimos", señaló a Página/12 el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, uno de los blancos de la campaña negativa de Cambiemos.

"No me quieren voltear a mi, lo que buscan son los derechos de los trabajadores a los que represento. Quieren la reforma laboral, quieren romper los convenios de trabajo y no lo vamos a permitir", apuntó el aeronáutico, luego de que Macri dijera que sus "beneficios e ineficiencias le cuestan a los argentinos miles de millones de pesos".



Por su parte, el secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, consideró que el Gobierno "provoca" a los sindicalistas para "generar violencia". "Hay una ofensiva del Gobierno. El objetivo es que no haya sindicatos, quieren organizaciones débiles, y todo el tiempo está buscando cómo provocar, cómo generar violencia", remarcó Plaini en Radio 10. "En este Gobierno son los proxenetas de la desdicha de la mayoría, eso es hoy Cambiemos. No entremos en el juego de provocación de un Gobierno que se sabe derrotado", agregó Plaini y finalizó: "saben que están en el final de su mandato, saben el desastre que han hecho, y ahora entran en el terreno de la provocación. Saben que van camino a una derrota estruendosa en octubre y buscan todas las formas de provocación".

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, compartió la idea de que el Gobierno busca que eliminar los sindicatos, "que no le discutan la posibilidad de distribuir la riqueza" ni la "acumulación de ganancias". "Por eso los ataques son tan virulentos contra los dirigentes que levantamos la voz defendiendo los derechos de los trabajadores, y no nos callamos la boca", agregó el gremialista, permanentemente bajo el fuego del macrismo.



Baradel, además, respaldó al líder de la Bancaria, Sergio Palazzo, luego de que el periodista Daniel Muchnik recordará que "en Estados Unidos se acabó con Hoffa, matándolo” , igualmente aclaró que no propone asesinar a Palazzo. "No podemos permitir que se ataque a un dirigente sindical por defender a los trabajadores y reclamar por sus derechos", escribió el representante de los docentes bonaerenses.

La defensa de Baradel a Palazzo llega luego de que Macri también lo acusara de "patotero", luego de que el sindicalista mostrara su resistencia ante el avance de Mercado Pago, la compañía de dinero virtual que fundó el empresario macrista y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín.