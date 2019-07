Cristian Aldana, el cantante del grupo EL Otro Yo, fue condenado hoy a 22 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. La Justicia dio por probadas cuatro de las siete denuncias contra Aldana, que está preso desde 2016 en el penal de Marcos Paz.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 integrado por Rodolfo Bustos Lambert, Ana Dieta de Herrero y Rodolfo Goerner falló luego de un juicio en el que la fiscalía había pedido 35 años de prisión para Aldana. “La intención es usarme como trofeo. En este caso, un músico de rock, independiente y solidario políticamante con la música", dijo el ahora condenado antes de escuchar la sentencia, cuando tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal. Luego, estuvo fuera de la sala mientras se leía el fallo.

"No soy un violador, ni un abusador, ni un violento. Las denunciantes no podrían sostenerme la mirada porque es mentira. Pedí careos con ellas y no me los dieron. Mi voz no fue escuchada. Sin defensa no hay juicio", agregó al tiempo que mostraba un cartel con la consigna “Sin defensa no hay juicio”.

Las denunciantes presenciaron la sentencia contra Aldana, en el final de un proceso que comenzó en mayo de 2018. Los hechos denunciados ocurrieron entre 1999 y 2010. Todas las víctimas tenían entre 13 y 16 años cuando fueron vejadas. Varias de las adolescentes que acusaron al músico se explayaron en un video en el que contaron cómo fueron expuestas a orgías con niñas, a enfermedades de transmisión sexual y a golpes.

Las víctimas eran en su mayoría seguidoras de El otro Yo. Aldana estuvo preso mientras duró el proceso, dado que la Justicia consideró que podía entorpecer una investigación que terminó por probar su culpabilidad.