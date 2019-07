El entrenador Marcelo Gallardo confirmó que pidió para River "un solo nombre" para reforzar el plantel y admitió que se trata del chileno Paulo Díaz. El pase del defensor del seleccionado trasandino, que puede desempeñarse en varios puestos de la última línea, tiene un costo de 5.000.000 de dólares, según lo exigido por el club Al Ahli de Arabia Saudita, dueño de los derechos sobre el futbolista. Asimismo, el DT del club de Núñez comentó que le genera "orgullo ver jugadores en Primera surgidos de las inferiores".



"Más allá de (Camilo) Mayada, no hemos sentido otra pérdida. Hay que seguir trabajando con la base del plantel, seguir afianzando a los jóvenes y esperar lo que ya saben. Pedí un solo nombre porque el plantel está consolidado. Espero que podamos hacer el esfuerzo para traer a este futbolista", aseguró Gallardo sobre la necesidad de contar con el chileno Díaz, aunque no lo nombró de manera taxativa.



"Paulo resignaría dinero con tal de jugar en River. Tengo que alentar a mi hijo. Si llega a River, me hago hincha, como lo fui de San Lorenzo cuando Paulo jugó ahí", señaló a TyC Sports Italo Díaz, padre del jugador que sigue de vacaciones tras jugar la Copa América con la Roja y por quien el club árabe Al Ahli rechazó oficialmente los 3,8 millones de dólares que ofreció River por el 80% del pase.



Por otra parte, Gallardo indicó que la dirigencia no le iba a "desmantelar el equipo". "Ningún dirigente me dijo que el club tiene necesidad de vender. Yo tengo que consolidar el plantel y espero por el jugador en el que estamos interesados. Después si vienen ofertas y se van jugadores por cláusulas de rescisión, es otro tema", dijo el DT en la conferencia de prensa que brindó tras el entrenamiento que River realizó en Ezeiza.

Con relación a los juveniles que tomaron parte de la pretemporada y que marcan la renovación del plantel, Gallardo remarcó: "Soy un jugador de la casa y me siento identificado. Ojalá podamos seguir trabajando a futuro. Hay que potenciar a los juveniles. Existen muchos chicos en este plantel y a partir de ahí está la esperanza de seguir creciendo. Hay muchos jugadores grandes que los apoyan, hay mucha empatía entre ellos. Y los chicos respetan a los grandes. Se ven algunos frutos, pero hay que seguir sembrando porque hay un trabajo silencioso, lento, y se van a ver los resultados. Me llena de orgullo".

Por último, Gallardo dijo que piensa primero en el partido con Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la Copa Argentina y que no se enfocó en el fixture de la Superliga, en cuya quinta fecha River se medirá con Boca en el Monumental. "No suelo prestarle atención al fixture. Imagino que la manera en que lo arman es la correcta. Lo que toca, toca y hay que empezar a jugar. No es un problema para mí", concluyó.