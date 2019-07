Mujeres que hablan a otras mujeres

"Son poemas que leí y que se fueron sumando, uno a uno, durante los últimos años en ciclos de poesía y veladas literarias. Por eso la elección del número. Por supuesto es un número polémico, que genera muchas cosas. Apela a la suerte o la mala suerte, tiene que ver con el pensamiento mágico y con la superstición", señala Carla Saccani de Trece, libro de poemas que presenta hoy a las 21 en Facultad Libre (9 de julio 1122).

Directora teatral, actriz, escritora, productora y docente, Saccani ensaya trece poemas que son una aproximación a la intimidad y un llamado al encuentro: "el libro está pensado en mujeres hablando a mujeres", dice. Y si el trece es número que se esquiva, la afrenta queda escrita en la tapa del libro que edita La Ciudad de las Mujeres, con prólogo de Sonia Tessa, periodista de Rosario/12. "Si bien ya no soy una persona supersticiosa, la superstición es parte de una herencia materna muy fuerte. Mi mamá me tiraba las cartas. Era tarotista además de ser contadora, y tenía una cuestión muy fuerte con todo lo que tenía que ver con el esoterismo y el pensamiento mágico. El libro desanda o interpela esa herencia materna", agrega Saccani.

La intimidad es parte inevitable del juego poético. Si bien afecta a la dramaturgia, la poesía ha surgido en Saccani de modo distintivo, también urgente. Ella lo sintetiza: "En la dramaturgia me siento bastante más protegida, al eludir cierta exposición de la intimidad por medio de la producción de personajes y de sus diálogos. Pero en la poesía no pude zafar. También quise que eso ocurriera. La intimidad está adelante. Está un yo poético roto, partido. Son varias voces las que aparecen, se contradicen, se confunden entre sí, se contagian y se bajan línea. Toda esa polifonía creo que me protegió, en parte, de la enorme intimidad que estaba poniendo en los poemas, porque son muy viscerales, tienen esa carga, y evidentemente estaba queriendo poner todo eso en la palabra".

En este sentido, Saccani busca en las palabras traslucir experiencias personales, a veces trágicas. Uno de estos poemas, Declaratoria de herederas, tiene que ver con muertes familiares, "y de alguna manera algo de eso aparece en relación a la mala suerte y la tragedia, y claro que la tragedia a veces la vivimos y sentimos como '¿por qué esto me pasa a mí? Fueron experiencias de duelo muy fuertes. A raíz de la muerte de mi hermana sucedieron después varias muertes seguidas, murió mi vieja, murió el padre de mi media hermana, luego mis abuelos. Una muerte que desencadenó otras".

El trece también se vincula a los hechizos y las brujas. Por ese lugar hay mucho para decir, es así que "hay otro de los poemas, 'Vidas pasadas', que es un homenaje a esa herencia de brujas que tenemos las mujeres, a la voz de las brujas que aparece en nosotras, a esos saberes, a esas mujeres inteligentes que fueron prendidas fuego en el inicio del capitalismo y no sólo en la Edad Media. Hay algo en esa imagen de la bruja que para mí también es muy amorosa y muy propia. A 'Proclama hereje para la biblia feminista' lo escribí para leer en el acto del 3 de junio de 2018, de Ni una menos. Ese texto ya toma la figura de las brujas y las de María, la serpiente y Eva. De alguna manera las hace dialogar y reivindicarse, como si fueran arquetipos, se dicen cosas entre sí. A las feministas no nos gusta mucho el concepto de mujer, por todo lo que significa desde el relato patriarcal, pero por otro lado, Monique Wittig -una autora que me gusta mucho- le da otra vuelta, en relación a las mujeres como plural. Es ahí donde aparece esta cosa del patriarcado que nos tiene divididas y que trabaja concienzudamente para separarnos. En el poema, a este concepto lo tomo para volver a hablarnos entre nosotras y conectarnos desde otro lugar. Así, Eva le habla a María, le aconseja, María le responde y entra en sintonía con la serpiente y las brujas. Hay algo en eso que me gusta reivindicar. En general, todo el libro está pensado en mujeres hablando a mujeres".

Sobre esta consideración, esencial al pensamiento y arte de Saccani, la autora concluye: "las feministas tomamos la palabra y la escena, estamos en relación entre nosotras y eso me parece fundamental. Después de haber instalado fuertemente el tema y la discusión, tenemos que darnos la discusión de cómo sostener el liderazgo de una mujer. Sigue siendo más fácil, a veces, aliarse con un varón en un proyecto grupal antes que con una compañera. En los procesos y proyectos colectivos todavía sigue operando la tendencia a dividirnos. Lo sigo viendo y es fundamental que nos demos entre nosotras esta discusión, para pensar estrategias de poder".