Desde Santa Fe

José Corral y Miguel Lifschitz cerraron la semana con otro cruce mediático. El primero fue por los 60 millones que pidió el intendente y el gobernador le dijo que no. El segundo por un negocio político: la designación en el gabinete municipal de la militante antiderechos Luz Balbastro, quien fue candidata a intendenta de Santa Fe por el partido de la diputada electa Amalia Granata en las elecciones del 16 de junio. El nombramiento de Balbastro es contemporáneo al paso de Granata por la quinta de Olivos, donde le prometió sus votos a Mauricio Macri porque "es celeste" y "Pro-Vida", aún cuando su compañero de fórmula Miguel Pichetto "es abortista". La reunión Macri-Granata fue el 21 de junio. Corral designó a Balbastro el 19, tres días después de los comicios del 16, pero con carácter retroactivo al 5 de junio. "Es una persona de la oposición, nos parece sano", se jactó Corral. Lifschitz interpretó el canje como otro garrochazo. "Esto confirma las sospechas, hay candidatos que aparecen sólo para perjudicar a algún rival, pero que no tienen sustento", acusó.

Corral designó a Balbastro como directora ejecutiva del Programa de Proyectos Especiales, en la Sindicatura General de la Municipalidad de Santa Fe, con un sueldo que supera los 80 mil pesos. La conoce muy bien porque en los últimos once años integró y presidió el Tribunal de Cuentas municipal, justamente en el gobierno de Mario Barletta y en los dos del propio Corral. El 19 de mayo cesó en el cargo. Y el 16 de junio compitió como candidata a intendenta por el partido de Granata.

El decreto de designación es el número 134/2019, según reveló la emisora Aire de Santa Fe. Corral y su secretaria de Gobierno Malena Azario lo firmaron el 19 de junio, tres días después de las elecciones, pero el nombramiento de Balbastro es retroactivo al 5 de junio, lo que significa que en el escrutinio la ex candidata ya era "personal de gabinete" de Corral. "Es una persona de la oposición, eso nos parece sano, sobre todo en este período de transición", la defendió el intendente. Y aclaró que se desempeñará hasta el 10 de diciembre, "salvo que el intendente electo Emilio Jatón la confirme en el cargo". Lo último, sonó a ironía.

El concejal y ex candidato a intendente por el justicialismo, Ignacio Martínez Kerz, se indignó por el garrochazo. "No pensábamos que se iban a animar a tanto", dijo. "Balbastro fue candidata opositora y presidenta del Tribunal de Cuentas municipal hasta mayo. Una persona no puede estar en los dos lados del mostrador, controlar y ser funcionaria".