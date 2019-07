"Le sugeriría a Messi que pida disculpas porque lo van a sacudir con la sanción. La AFA debería salir a decirle que pida perdón por lo que dijo", dijo Gustavo Abreu, abogado argentino miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La recomendación del letrado tiene que ver con las duras declaraciones que realizó el capitán de la Selección Argentina luego del partido por el tercer puesto ante Chile.

Al salir del vestuario y al ser abordado por los periodistas en la zona mixta luego del encuentro en el que fue expulsado por su encontronazo con Gary Medel, la Pulga fue contundente. "No quería ser parte de la corrupción. Por un cúmulo de cosas, preferí no ir a la entrega de medallas”, justificó Lio su acto de indisciplina al no ir a buscar la presea que Argentina conquistó por terminar la Copa América en el tercer lugar del podio.

Según trascendió hace unos días, la Conmebol estaría evaluando sancionar a Messi con dos años sin jugar para la Selección Argentina, aunque desde AFA esperan algo muchísimo menor: multa económica o hasta tres partidos sin jugar.

El abogado Abreu no está de acuerdo con la AFA, y confrontó con el proceder de la dirigencia que encabeza Claudio Tapia. "Es grave que dirigentes apoyen las palabras de Messi, porque los futbolistas se pueden ir de boca pero ellos no", afirmó.