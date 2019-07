La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, intentó presentarse como una persona honesta y austera, y terminó salpicando a unos cuantos funcionarios, empezando por el propio Mauricio Macri...



“Nunca tuve plata y no la tengo ahora. Cuando sos honesto el gobierno no te hace rico. A ser gobernadora entré con una casa y un auto, me separé y ahora tengo media casa y medio auto”, dijo Vidal en una entrevista con Alejandro Fantino, quien fue a verla a su casa, en la base militar en Morón. Cuando el periodista de Animales Sueltos le preguntó qué sucedería "si mañana perdía las elecciones", Vidal respondió: “Me tengo que buscar un trabajo (...) Yo vivo de mi sueldo, no tengo estudio jurídico, no tengo empresa, no tengo acciones en el exterior, no tengo una cuenta offshore. No la tuve nunca y no la voy a tener”. Como se sabe, Macri y otros funcionarios de Cambiemos fueron denunciados, justamente, por tener empresas offshore.



“Vidal parece que denunció a todo el gabinete por tener cuentas offshore”, dijo Axel Kicillof, candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos. "Lo que me llamó la atención de las declaraciones de Vidal -agregó- es que pareciera que fueron una denuncia a todo su núcleo político, que sí participa de todas esas prácticas de enriquecimiento ilícito."