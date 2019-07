En un fallo inédito, la Justicia penal de La Plata ordenó la restitución de las plantas de marihuana a una mujer que elabora aceite de cannabis para tratar a su nieto enfermo, que habían sido secuestradas en un operativo policial. “Volvieron las plantas de Tiziano. Agradezco enormemente a quienes me acompañaron, los abrazo con el corazón”, celebró la noticia Aracelli Rea, la abuela del pequeño de 1 año y 10 meses que padece Síndrome de West, más conocido como epilepsia refractaria.

El 27 de junio, efectivos de la policía allanaron la casa de Rea, ubicada en el barrio Aeropuerto, y secuestraron las plantas y el aceite de cannabis que utilizaba la familia para continuar el tratamiento de Tiziano. La mujer fue demorada tras el operativo y liberada horas más tarde aunque las plantas y el resto de productos derivados quedaron incautados.

Unos días después, Aracelli presentó un pedido formal para exigir la devolución del material incautado por la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes. “Cultivo cannabis hace un año y tres meses porque Tiziano no responde a los tratamiento tradicionales. Estuvo internado en el hospital de niños de La Plata donde tenía convulsiones cada ocho minutos. Gracias al cannabis logramos estabilizarlos y no tuvo más convulsiones”, contó Aracelli en un video difundido por el Colectivo de Salud Comunitaria y Cultivo de Cannabis La semilla, desde donde lanzaron la campaña “Devuelvan las plantas”.

La mujer contó que el allanamiento realizado en su domicilio respondió a otro motivo pero que de todas maneras se llevaron las plantas y los macerados que ya tenían preparados para suministrarle al niño. “Me quedé sin nada para brindarle. Gracias a la presión social y de los medios me liberaron a las pocas horas de haberme detenido. Pero el problema es que se quedaron con las plantas y no tengo nada para ofrecerle a Tiziano. Necesitamos que entiendan que no somos narcotraficantes, que el autocultivo es el único medio que tenemos para garantizar el tratamiento de nuestros seres queridos”, contó Aracelli cuando todavía no sabía que la justicia escucharía su reclamo.

En un fallo sin antecedentes, la fiscal Ana Medina ordenó que se le restituyan las plantas de marihuana secuestradas en el procedimiento realizado en su domicilio. “Tiziano ya tiene sus plantas, restituyeron su derecho a la salud”, celebraron también desde el colectivo La Semilla, quienes remarcaron que el dictamen “sienta un precedente de enorme relevancia” con respecto al autocultivo.

“Sabemos que estamos forjando un nuevo paradigma. Ya no somos más 'pacientes' sino ciudadanos y ciudadanas empoderados y empoderadas que hacemos sonar con fuerza nuestro reclamo, nuestro derecho a decidir el camino a transitar por nuestra salud”, dijeron por último desde La Semilla.