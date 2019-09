Acorde al nivel de producción y de fanatismo que cosechó en todo el mundo, Game of Thrones no podía despedirse de la industria audiovisual de otra manera. Como si fuera una respuesta hacia las críticas recibidas, la octava temporada del drama de fantasía medieval cosechó 32 nominaciones a los premios Emmy, encabezando las preferencias del jurado en esta edición. La impresionante colección de nominaciones convierte a la serie producida y emitida por HBO en la más nominada de la historia en una misma edición, superando a NYPD Blue, que en 1994 había obtenido 27 candidaturas.

La performance de Game of Thrones, además, sirvió como trampolín para que HBO volviera a dominar la gala como la cadena más nominada, recuperando el sitial que en 2018 había perdido a manos de Netflix. Esta vez, la cadena televisiva premium obtuvo un total de 137 nominaciones, contra las 117 de la plataforma de streaming. En la competencia entre la TV tradicional y las plataformas, el tercer lugar de las preferencias quedó en manos de NBC, con 58 nominaciones, superando a las 47 de Amazon Prime, que duplicó sus candidaturas en relación al último año. La ceremonia de entrega de la 71ª edición de los Emmy se realizará el 22 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles.

La serie basada en las novelas de George R.R. Martin, que se despidió en mayo pasado, arrasó en la categoría dramática. A la postulación como mejor serie de drama, le sumó en el género las nominaciones de Emilia Clarke como actriz, Kit Harington como actor y otras cuatro en actriz secundaria, además de ser la preferida en rubros como vestuario, efectos especiales, maquillaje, banda sonora, casting, mezcla de sonido y escenografía. Las 32 nominaciones de la serie posicionan a Game of Thrones como la más nominadas de los premios, acumulando un total de 161 candidaturas a lo largo de sus ocho temporadas. Además, claro, de ser la más ganadora con un total de 47 estatuillas. Una cifra que seguramente ampliará durante la próxima ceremonia. En todo caso, el interrogante pasa por saber si la serie superará la docena de galardones, como obtuvo en 2015 y 2016.

Claro que para seguir quebrando sus propios records deberá lidiar con otras series que bien podrían arrebatarle el preciado trono. Al menos a eso aspiran otros tanques de la era de oro como Better Call Saul (AMC), Ozark (Netflix), Succession (HBO) o This Is Us (NBC), quienes compiten con Game of thrones por el mejor drama con Pose (FX), El guardaespaldas (Netflix) y Killing Eve (AMC/BBC America). La categoría de actores en drama se saca chispas: Jason Bateman (Ozark), Sterling Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Billy Porter (Pose) y Milo Ventimiglia (This Is Us).

Las 32 nominaciones de Game of Thrones superan ampliamente a las 20 de La maravillosa Sra. Maisel, la comedia de Amazon Prime que se ubica en segundo lugar entre las que más candidaturas posee. La serie que el año pasado fue elegida como la mejor comedia tendrá nuevamente en Barry (HBO) a una dura contrincante, que aspira a 17 estatuillas, con Bill Hader a la cabeza. Las otras comedias nominadas son Fleabag (Amazon Prime), Russian Doll (Netflix), Schitt’s Creek (Pop) y las inoxidables The Good Place (NBC) y Veep (HBO).

La tercera posición entre las ficciones más nominadas es para Chernobyl (HBO), la miniserie que tanto dio que hablar en esta temporada y que tiene todos los números puestos para alzarse como la más ganadora en el género. La producción sobre la catástrofe nuclear de ocurrida en abril de 1986 enfrentará a Escape at Dannemora (Showtime), Fosse/Verdon (FX), When They See Us (Netflix) y la sorprendente Sharp Objects (HBO). Entre los telefilms, el experimento interactivo y multinarrativo de Netflix Black Mirror: Bandersnatch pelea por consagrarse en el rubro contra producciones menos sonoras pero mucho más interesantes dramáticamente como Brexit (HBO), Deadwood: The Movie (HBO), King Lear (Amazon Prime) y My Dinner with Herve (HBO).