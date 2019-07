El Alvear Icon es el único hotel del país que tiene dos espacios kosher: Glitter, su restaurante cárnico con una propuesta de alta gastronomía; y Milk & Co., su bar lácteo, un lugar fantástico para ir a merendar, ya que tiene una propuesta similar a la del Alvear Palace Hotel, otro de los hoteles de la cadena famoso por su 5 O’Clock Tea, pero en versión kosher.

El diseño del lugar remite a los tés de Alicia en el país de las maravillas, muy blanco y delicado, con aires lujosos. En la vitrina, que parece sacada de una pâtisserie francesa, además de tortas tradicionales como la Alvear ($430 la porción), hay biscottis (cuatro unidades, $175); florentinos (seis unidades, $250) y cookies (dos unidades, $175). El “té para dos” ($860) incluye una infusión, una torta y un sweet gift por persona, todo a un buen precio si se lo compara con otras propuestas en lugares que no son ni tan bonitos ni tan ricos como este. La carta suma pastas (desde $610) y pizzas individuales (desde $540) y vale la pena reservarse un lugar destacado para los postres, el punto más alto del menú. Para los más golosos, nada mejor que el lingote trío de chocolate ($410); y para los que prefieren las frutas, la tarta tatin de manzanas, canela y helado de crema no falla ($440).

Una de las cosas buenas de la cocina kosher es que no necesariamente tenga sabores diferentes a una cocina estándar, pero sí posee muchas reglas que van incluso más allá de lo religioso. Por ejemplo, la exigencia de pulcritud e higiene es casi comparable con la que existe en un quirófano; cada alimento se revisa de punta a punta y los lácteos utilizados se producen bajo condiciones de extremo cuidado, para evitar cualquier tipo de contaminación en el proceso. En Milk & Co. tampoco se utilizan higos o brócoli, porque son prácticamente imposibles de limpiar completamente; y cada hoja de cada verdura se lava a mano. Estos requisitos aseguran una calidad que, muchas veces, no se consiguen fácilmente.

En el edificio más alto de la ciudad porteña, Milk & Co. es una gran opción para salir del circuito usual.

Milk & Co. queda en Aimé Painé 1130. Teléfono: 4114-0944. Horario de atención: lunes a jueves de 18 a 24, sábados a partir de dos horas después de la puesta del sol hasta 1 am.