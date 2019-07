"Basta de hambre y frío", rezaba una de las consignas de las 9 protestas de ayer, en el marco de la jornada nacional de lucha contra la crisis económica nacional, que afecta con más fuerza a los sectores empobrecidos. "Hace tres meses que no tenemos leche para los merenderos, porque no la manda el gobierno nacional", se quejó una mujer en uno de los cortes de tránsito realizados ayer.

Organizaciones sociales de Rosario comenzaron con los cortes a las 10, en distintos puntos de la ciudad. Uno de las principales puntos de protesta fue la olla popular frente a la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en 27 de Febrero y Alvear. "Exigimos trabajo genuino, aumento inmediato de la asistencia alimentaria y garrafas sociales. Les decimos basta a los gobiernos que ajustan sobre el pueblo en base a las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional", afirmó Melisa Molina, dirigente del Polo Obrero en Rosario.

La protesta tuvo que ver con el "ajuste nacional y provincial" fijado por "la agenda del FMI". Ante ello, plantearon: "Salimos a reclamar trabajo genuino y ayuda por el crecimiento de la demanda en comedores en los barrios". Según dijeron, Nación "está cortando alimentos para los comedores".

Sobre Presidente Perón, debajo de Circunvalación, Eduardo Delmonte, titular de la CCC, dijo que los nueves piquetes son parte de una protesta federal porque "el gobierno nacional cerró todas las ventanillas y quien se queda sin laburo no tiene a dónde recurrir", expresó en Canal 3. "Hace tiempo que no nos atienden, la leche hace tres meses que no llega a nivel nacional y estamos obligados a salir y que se discuta esto", argumentó.

Los cortes se realizaron en Ovidio Lagos y Pellegrini; Avellaneda y Seguí; Presidente Perón y Circunvalación; Juan José Paso y Chaco; Alfonsín y Laguna; en Villa Gobernador Gálvez, en San Martín y Circunvalación (Virgencita), y en San Lorenzo, en el cruce de la ruta nacional 11 y Sargento Cabral.